Рафаэль Надаль: «Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос». Но я не могу сказать на 100%»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Испанец уступил Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Мне трудно говорить. Не знаю, будет ли это последний раз, когда я выступаю перед вами – честно, я не уверен. Но если это последний раз – мне очень понравилось.

Трудно передать мои ощущения словами. Здесь я испытывал особенную любовь, и это мое самое любимое место.

Нужно поздравить Сашу с отличным матчем и с его победой в Риме. Желаю тебе успехов на турнире. Знаю, что в 2022-м ты пережил тяжелый момент. Ты заслуживаешь большего. Так что поздравляю и желаю успехов.

А я пережил очень тяжелые два года из-за травм, прошел тяжелый процесс, чтобы исполнить мечту и вернуться на «Ролан Гаррос». Жребий мне достался не лучший, но я боролся, у меня были шансы – но этого не хватило против такого сильного соперника.

Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос». Но я не могу сказать на 100%.

Мне очень нравится играть, я путешествую с семьей и получаю удовольствие. И кажется, что игра идет лучше, чем два месяца назад. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаду – это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться.

В детстве я и не мог мечтать, что добьюсь здесь таких успехов. Это был замечательный путь».

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27 комментариев
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Вы посмотрите матч в Барселоне месяц назад. Это небо и земля с сегодняшним уровнем
+26
0
+26
С такой игрой как сегодня при нормально сетке, можно спокойно доходить минимум до 1/2
Так что необходимо подняться в рейтинге и приехать достойно завершить карьеру в след году
Даже судя по интервью, не было ощущения конца от Надаля
+26
-3
+23
Люблю тебя, Рафа! Вамос !
+16
-1
+15
Спасибо тебе, Рафа, за 20 лет игры. Никто не мог так доминировать на грунте, как ты! И человек, очевидно, неплохой. Недаром большинство теннисистов говорит о тебе с придыханием и считают тебя примером. Твой дух неукротим, а тело подвело. Ты был источником вдохновения для миллионов болельщиков. Удач)
+10
0
+10
Ответ Jesse Boy
Безграничное уважение Рафе, но я не понимаю, зачем вся эта ромашка... Понятно же, что попробует сыграть на ОИ и всё, на РГ в следующем году его не будет.
Очевидно, что он еще не принял решение, плюс его игра сегодня настроила на оптимизм. Ему не хватило практики, форма то есть.
+8
0
+8
Уходит второй из биг-3 !
Какая же грусть видеть закат карьеры Федерера, Рафы, скоро и Новака.
Эпоха Месси и КР и эра Биг-3- лучшее, что было в 21 веке.
Как же жаль(((
+9
-1
+8
Ответ Jesse Boy
Безграничное уважение Рафе, но я не понимаю, зачем вся эта ромашка... Понятно же, что попробует сыграть на ОИ и всё, на РГ в следующем году его не будет.
Он недавно сказал, что впервые за два года у него ничего не болело. Соответственно, если все так и будет, то можно и год еще поиграть.
+6
0
+6
100% приедет на следующий РГ
+6
0
+6
Безграничное уважение Рафе, но я не понимаю, зачем вся эта ромашка... Понятно же, что попробует сыграть на ОИ и всё, на РГ в следующем году его не будет.
+7
-3
+4
Если не будет травм, Рафа еще поиграет в следующем году. Он абсолютно не выглядел сегодня игроком, которому пора на пенсию. Вчера на корте было 2 таких, особенно Энди, но Рафа сегодня временами был очень хорош. Да, нестабилен, но это нормально, учитывая недостаточную игровую практику. Зверев провёл великолепный матч, но Рафа на его фоне выглядел очень достойно. Думаю, Надаль еще на ОИ зажжет.
+5
-1
+4
Ответ Юлия!!!
Джокович, Алькарас, Швентек, Гарсия, Корне. Кто ещё был на матче? ХМДП? или показалось?
Давид Феррер
+3
0
+3
Ответ etozhelesha
С такой игрой как сегодня при нормально сетке, можно спокойно доходить минимум до 1/2 Так что необходимо подняться в рейтинге и приехать достойно завершить карьеру в след году Даже судя по интервью, не было ощущения конца от Надаля
И тут Остапа понесло)
+4
-1
+3
Джокович, Алькарас, Швентек, Гарсия, Корне. Кто ещё был на матче? ХМДП? или показалось?
+3
0
+3
Всё было вполне ожидаемо, думаю сам Рафа понимал что этим закончится, но надежда умирает последней, уж больно хотелось ещё разок попытаться хоть чуть-чуть приблизиться, к достижениям Новака‼️
+2
0
+2
Ответ Никита Володин
Люблю тебя, Рафа! Вамос !
Вамос, Рафаэль! Не надо ничего говорить, просто продолжай играть для нас твоих преданных болельщиков♥️
+2
0
+2
Ответ Юлия!!!
Джокович, Алькарас, Швентек, Гарсия, Корне. Кто ещё был на матче? ХМДП? или показалось?
Если почекать соцсети теннисистов, то наверняка таковых найдётся немалое количество.
+2
-1
+1
Рафчика ждет лучшая жизнь!
+1
0
+1
Вернется. Потому что хочет. Сложно набрать форму с нуля за 2 месяца, Рафа еще пошумит. Лишь бы тело выдержало нагрузки
+1
0
+1
✍🏻
https://www.youtube.com/watch?v=mOzQbYAh0oc
+2
-1
+1
Джоковича ему уже не догнать.. Этим будет заниматься уже молодое поколение.. Увы..
0
0
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Такое ощущение, что Рафа верит, что сможет играть лучше, прибавить, поэтому он не может просто сказать четко, что это последний сезон, тем более, когда так не повезло со жребием.
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Уходить надо было в 2022 на пике, как советовал Рома Билык "Уйти красиво", в итоге возня. Да, сыграл зрелищно, но по Звереву было видно, что он играл процентов на 30. Другое дело, что кроме Зверева, Джоковича, Синнера и Алькараса все остальные аморфные и были бы играбельными соперниками для Надаля. Но я не вижу смысла в этом.
+2
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Ответ M a y h e M
100% приедет на следующий РГ
Вопрос только игроком или зрителем 😅
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Ответ old man diego
Рафчика ждет лучшая жизнь!
Без тенниса на высшем уровне, перейдёт на тренерскую работу в академии
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