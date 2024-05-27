Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». 7 быстрых мыслей

Сенсации не случилось.

Рафаэль Надаль потерпел всего четвертое поражение на «Ролан Гаррос» – в первом круге против Александра Зверева он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6.

И сыграл он именно так, как и ожидалось.

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1. Люди, которые убеждали себя и других, что Надаль нынешний внезапно может преобразиться в Надаля прошлого и выдать сенсацию против одного из главных фаворитов турнира, живут в каком-то мире иллюзий.

Да, Надаль хорош и в 37, и почти без игровой практики, и без больших побед, и без уверенности в себе. Но уровень топ-5 он не тянет даже на любимом корте любимого турнира, где каждая частичка грунта придает ему дополнительных сил.

2. Главное, чего не хватало Надалю – увесистость ударов. Это было видно с первых же моментов матча.

Без увесистости ударов Рафа не может диктовать, не может раскладывать соперника по корту, не может доминировать на задней линии. Особенно такого соперника, как праймовый Зверев.

Ударам Надаля слишком часто не хватало глубины, скорости, вращения – и Зверев такое съедал и говорил «спасибо», заколачивал такие мячи навылет, перехватывал инициативу.

3. Было очень странно наблюдать, как Зверев обыгрывает Надаля той же тактикой, которой он обыгрывал Николаса Харри в Риме. Ведь Надаль и Харри – игроки из совершенно разных вселенных.

Но против них эффективно работало одно и то же – Зверев запирал обоих в так называемой бэкхенд-тюрьме. Он задавливал угол бэкхенда и так получал игровое преимущество.

4. Конечно, у Надаля больше возможностей вырываться из этой тюрьмы. Он умеет играть с бэкхенда хлестко.

Он умеет плотно переводить по линии.

Но в целом ему не хватало агрессии в игре с этой стороны, чтобы стабильно справляться с давлением немца. И ему не хватало скорости ног, чтобы за счет движения создавать себе форхенды и перехватывать инициативу.

5. Но проблески старого Надаля, великого Надаля мы тоже видели. Иногда просыпался жидкий хлыст форхенда, который приводил в ужас не одно поколение соперников.

Иногда Рафа демонстрировал мастер-класс по подготовке игры у сетки.

Иногда он выдавал впереди волшебные воллей – к тому же в важные моменты.

Иногда показывал, что с реакцией у него и в 37 все в порядке.

И это позволяло ему повести с брейком во втором и третьем сетах, навязывать Звереву борьбу. Но таких отрезков было недостаточно много. Большую часть матча Рафа отбивался – и нужно признать, что накал борьбы в этом матче во многом поддерживался за счет того, что его соперник очень много ошибался.

6. Самое неприятное для Надаля – провалы в решающие моменты. Он подавал на второй сет – и провел совершенно квелый гейм. Он цеплялся за тай-брейк, но в решающий момент выдал вот такой отвратительный дропшот.

Грубо говоря – Надаль по ходу матча демонстрировал, что низшая точка его уровня по сравнению с лучшими временами очень сильно просела.

7. Зато никуда не делось его умение бороться. В матче было два отрезка, когда он вроде бы снова просаживался, давал сопернику два брейк-пойнта – но тут как будто отряхивал всю ржавчину и начинал шарашить с форхенда, более хлестко подавать, атаковать.

И тогда и эмоции включались.

И тогда казалось, что сейчас 2008-й – или хотя бы 2022-й. Но потом Рафа снова срывал любимые удары, не успевал подстроиться ногами, принимал странные решения.

И мы снова понимали, что на улице 2024-й, Надалю 37, он пережил тяжелейшую травму и операцию. И становилось грустно.

Зверев завершил карьеру Надаля на «Ролан Гаррос» – а потом у него суд по обвинению в насилии. Что нужно знать?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency