Я прожил последний матч Надаля на «Ролан Гаррос». Смешались величие, грусть и жалость

Репортаж Андрея Васильева – из Парижа.

– Рафа, поздравляю.

… тишина непонимания в переполненном зале…

– Ну, я имею в виду, с карьерой в це…

– Я понимаю, понимаю.

Рафаэль Надаль выглядел истощенным, поникшим, пустым. Он пришел общаться буквально через 15 минут после этого кадра.

Это был Надаль, который устал и уходит.

Я сидел в семи метрах ровно напротив и чувствовал это.

А еще…

Величие

Конечно, об этом матче Надаля говорили все. Особенно после жеребьевки и попадания на Александра Зверева . И без этого-то был большой риск, что Рафа проиграет сразу, а уж так.

Новак Джокович накануне расстраивался, что игра днем, потому что у него «много обязательств» – но собирался зацепить сколько сможет. Андрею Рублеву пришлось сказать, что он не идиот и не хотел бы быть на месте Зверева уже в первом круге. Марион Бартоли в интервью на центральном корте, наполнявшемся по ходу матча Иги Швентек постепенно с прицелом на главное событие, заставила польского грунт-доминатора признать : она пока слишком далека от того, чтобы использовать даже созвучное с «королевой грунта».

Парижский дождь сделал многое, чтобы матч Надаль – Зверев был в центре внимания. Все остальные игры по два-три раза прерывали, в момент старта Рафы как раз возникла очередная пауза – окей, кроме корта Сюзан Ленглен, там теперь тоже крыша.

Хотя куда уж центральнее. Дневная программа понедельника стала гипервостребованной. Билетов на центральный корт, конечно, не купить уже очень давно – они кончились задолго даже до уверенности, что Надаль сыграет на турнире. А когда стало известно, где и когда – цены перекупщиков взлетели до полутора, до трех тысяч евро. В соцсетях мелькали даже посты про шесть-шесть с половиной тысяч.

Безумие.

И на каком еще матче среди простых зрителей увидишь разом столько звезд.

Новак Джокович показался еще в первом сете: явно отложил все дела.

Карлос Алькарас тоже возник сразу.

Ига Швентек подошла чуть позже, сразу как разобралась со своей обязательной программой после матча.

В этом кадре можно найти их всех.

Родри из «Манчестер Сити» завирусился вот так.

Когда еще такое повторится?

Грусть

Восторг полного Филиппа Шатрие нарастал лесенкой, когда на представлении во время разминки перечисляли годы побед Надаля в Париже. Последняя была пусть не в четырнадцать раз громче, но в четыре.

Но давайте честно: никто же не верил, что в списке будет строка номер 15. Да даже то, что у Рафы будет второй раунд, после такой жеребьевки выглядело чудом, о котором нужно молиться.

Он и сам это понимал.

– Я сделал все, что мог, – Надаль в начале каждого ответа старался смотреть перед собой и давать улыбку, но дальше взгляд падал, а мимика превращалась в устало-тревожную. – Мне нужно было, чтобы соперник провел нелучший матч, – этого не случилось. Я часто понимал, что конкретно нужно сделать. Но я так давно ничего подобного не делал. Если это мой последний раз здесь, я хотя бы в мире с самим собой. Потому что сделал все.

Рафа очень старательно бежит от финального заявления. Оставляет дверь приоткрытой, решение как будто непринятым – и карьеру незавершенной.

– Думаю, я бы был готов и завтра сыграть еще три часа, если бы должен был. Но я не должен, – Надаль явно выдумал такой рефрен на ходу.

И самокритично посмеялся.

Жалость

Когда в начале второго сета Рафа с трудом сделал 2:2 на своей подаче после двух брейк-пойнтов, он радовался так, как редко отмечал даже выигранные сеты в решающих матчах.

Да, он на какое-то время завелся, следом сделал брейк, дотащил до подачи на сет – но тот гейм при 5:4, проигранный под ноль, снова источал безнадегу.

Честно говоря, видеть такое больно.

Этого чувства на турнире вообще слишком много. Невыносимо много.

В предыдущий вечер провожали Энди Маррея: тоже неудачный жребий, никаких шансов против Стэна Вавринки. Похожий масштаб в истории сэра будет через месяц с небольшим на «Уимблдоне», но смысл тот же.

Даже Новак Джокович старательно транслирует: ожиданий нет , проблем полно, тело шалит из-за некого букета проблем из ящика Пандоры .

Надаль – по своим нынешним меркам вымотанного ветерана – зажигается, только когда речь про Олимпиаду.

Его полоски энергии, как во флэш-игре, точно хватит до возвращения в Париж на олимпийский грунтовый турнир, сюда же на корты «Ролан Гаррос».

Что дальше – похоже, зависит от того, сможет ли Рафа поймать тут через два месяца хотя бы несколько живительных сердечек. Чтобы не тратить нынешний заряд впустую, он, например, не собирается на «Уимблдон» – считает ненужным переходить на траву, чтобы потом снова адаптироваться к грунту.

«Было сложно после долгого времени, когда вообще не видишь света, выбираться обратно. Но ни за пару дней, ни за неделю не построишь новый дом, – Надаля к концу получаса рефлексии потянуло на такие метафоры. – Олимпиада – да, часть этого света впереди. Хотя ситуация будет такой же, я так же могу попасть на соперника, который сильнее меня, в первом раунде – и вылететь сразу.

Мне трудно приезжать на турнир и понимать, что я не могу побеждать. А так и происходило на [грунтовых турнирах] до «Ролан Гаррос». Только при подготовке здесь я ощутил, что на что-то способен – но вот не получилось. Это не вопрос терпения, это про реальную оценку себя. Я же в конце концов нормальный человек».

В том-то и проблема, Рафа.

Сейчас – нормальный человек. А мы привыкли, особенно на «Ролан Гаррос», видеть гения.

Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». 7 быстрых мыслей

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill; eastnews.ru /Jean-Francois Badias