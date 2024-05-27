Зверев после победы над Надалем: «Спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь»

Александр Зверев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Немец обыграл 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» в первом круге со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3

«Я не знаю что сказать. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь.

Я смотрел матчи Рафы все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах – мы дважды встречались на этом прекрасном корте.

И сейчас говорить должен не я, а Рафа», – завершил интервью Зверев.