Зверев после победы над Надалем: «Спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Немец обыграл 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» в первом круге со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3

«Я не знаю что сказать. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь.

Я смотрел матчи Рафы все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах – мы дважды встречались на этом прекрасном корте.

И сейчас говорить должен не я, а Рафа», – завершил интервью Зверев.

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13 комментариев
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Саша повел себя очень достойно, молодец!
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Ответ Buharoid
Чет Зверев махнул, у них 10 лет разница в возрасте, какое все детство он мог смотреть на Надаля? На матчах юниоров?))
Когда Надаль взял первый шлем на Ролан Гаррос, Звереву было 8 лет, конечно он еще несколько лет смотрел ребенком как Надаль штампует шлемы.
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Мне повезло, что я сегодня видел этот матч! Рафа спасибо!
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Величайшая доминация в истории не только тенниса, но и спорта
14 РГ за 19 выступлений !
Кто еще так доминировал ?
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Официально: после Ролан Гаррос 2024 ни Рафаэль Надаль ни Новак Джокович не выиграли в сезоне ни одного титула, ни разу не были в финале, ни разу не победили игрока Топ 10. С 2002 такого не было.
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Молодец
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Наверное, впервые Саша был такой скромный в интервью
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мог бы и снятся и пропустить дальше Надаля
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Ответ Buharoid
Чет Зверев махнул, у них 10 лет разница в возрасте, какое все детство он мог смотреть на Надаля? На матчах юниоров?))
Приукрасил немного для красного словца, бывает)
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Официально: после Ролан Гаррос 2024 ни Рафаэль Надаль ни Новак Джокович не выиграли в сезоне ни одного титула, ни разу не были в финале, ни разу не победили игрока Топ 10. С 2002 такого не было.
Откуда инфа про Новаче?
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