Зверев после победы над Надалем: «Спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь»
Александр Зверев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.
Немец обыграл 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» в первом круге со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3
«Я не знаю что сказать. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь.
Я смотрел матчи Рафы все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах – мы дважды встречались на этом прекрасном корте.
И сейчас говорить должен не я, а Рафа», – завершил интервью Зверев.
14 РГ за 19 выступлений !
Кто еще так доминировал ?