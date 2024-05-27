Надаль после поражения от Зверева: «Когда выходил на корт, было странное ощущение: первый круг «Ролан Гаррос», а я не фаворит»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями после поражения от Александра Зверева.

Испанец уступил в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Я сделал все, что мог, но в итоге проиграл в первом раунде. Игроку в отличной форме, одному из лучших в мире сейчас.

И ведь у меня были шансы. Я подавал на сет, например. Был не так уж далеко – я так это ощущаю сейчас. Но это, возможно, только мой взгляд, моя правда. Мне было трудно показать что-то большее сейчас, честно говоря. И это нормально в том состоянии, в котором я нахожусь.

Мне нужно было, чтобы соперник провел не лучший свой матч – этого не случилось. С точки зрения собственных ощущений, здоровья, тела – все в порядке. Когда выходил на корт, было странное ощущение: первый круг «Ролан Гаррос», а я не фаворит.

Если это последний раз, когда я сыграл здесь, я в мире с самим собой. Потому что сделал все возможное», – цитирует Надаля корреспондент Спортса Андрей Васильев.