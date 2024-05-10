Рыбакина снялась с турнира в Риме. У нее сгорят 1000 очков за прошлогодний титул
Елена Рыбакина не будет защищать титул в Риме.
Казахстанка пропустит турнир из-за болезни.
«Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул.
Рим – особенный для меня город, так что я вернусь в следующем году, чтобы сыграть перед итальянскими болельщиками и постараться вернуть себе титул», – сказала Рыбакина.
Место четвертой ракетки мира в сетке займет Осиан Доден.
Лене здоровья и скорейшего возвращения!