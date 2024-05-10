Рыбакина снялась с турнира в Риме. У нее сгорят 1000 очков за прошлогодний титул

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Осиан Доден Елена Рыбакина Sports – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина не будет защищать титул в Риме.

Казахстанка пропустит турнир из-за болезни.

«Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул.

Рим – особенный для меня город, так что я вернусь в следующем году, чтобы сыграть перед итальянскими болельщиками и постараться вернуть себе титул», – сказала Рыбакина.

Место четвертой ракетки мира в сетке займет Осиан Доден.

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15 комментариев
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этого следовало ожидать.. сравнивал ее вью перед турниром прошлого и этого года.. в прошлом году улыбалась и чувствовала азарт, в этом замученная и бледная.. надеюсь, ей эти две недели отдыха пойдут на пользу перед РГ..
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Видимо Рыбакина решила подойти на пике формы к РГ. Кто знает, может это и правильное решение
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Фу, Ледяной Кубик. Нельзя таким злым вечно быть ))
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значит не хотят ошибок как в АО, будет готовится к РГ, до полуфинала забраться уже достижение будет
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+4
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Самому не смешно? Кепка ей в личке летит 5-3, притом что если бы не глупая травма в Дубае, вообще бы 6-2 было
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Ну и пусть сгорят Лене все равно рано или поздно пришлось бы привести в порядок свой график.
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собственно, болеть больше не за кого из тех, кто реально мог бы претендовать на титул
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Она уже после Мадрида говорила, что у нее аллергия на пыльцу каких-то растений в Риме как раз в это время и переживала, как бы во Франции во время РГ ее это тоже не застало.. Задыхается от этого и насморк. Раз решила не защищать титул, можно понять, что дело серьезное
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Ответ LIv93
Там Тим объявил о завершении карьеры в конце сезона. Спортс, алло!!!
Материал же на главной был.
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Звездопад продолжается((
Лене здоровья и скорейшего возвращения!
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У нас только у Швентек лошадиное здоровье, никогда травму не получает и не болеет
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