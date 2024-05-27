Надаль об участии в «Уимблдоне»: «Мне будет непросто переключаться на траву, а затем снова на грунт для Олимпиады. Будет разумно этого не делать»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, будет ли играть на «Уимблдоне».

– Вы будете играть на «Уимблдоне»?

– Сложно. Все это выглядит очень сложно. Думаю, мне будет непросто переключаться на траву, а затем снова на грунт для Олимпиады. Думаю, будет разумно этого не делать – я сейчас так это вижу. Не могу сказать на сто процентов, подтвердить, но идея совершать такой переход выглядит как не очень хорошая, – передает слова Надаля корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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18 комментариев
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Нет смысла Надалю ехать на Уимблдон, тем более если он хочет сыграть на Олимпиаде в Париже на грунте. Да и получается, что последний матч в карьере на Уимблдоне - это вырванная победа в битве с Фрицем в 2022. Чем не конец истории с Уимблдоном?
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Ответ Йенс Мустерманн
Он тоже это сделает и разом минус 2000 очков за WIM получит. Но на олимпиаде он всё равно пролетит как фанера над Парижем. А на североамериканском харде благодаря этому начнёт встречать раньше того же даньку, что будет рад лишний раз его обыграть ))
Интересно как это вы -2000 очков у Джоковича за Уим насчитали, наверное не очень внимательно считали.
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В такой форме точно смысла нет, он тяжеловато в передвижениях выглядит...
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Надо сначала дожить до Уимблдона, а там видно будет, что и как!?
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да иди уже на пенсию
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Ответ And Justice for All
Нет смысла Надалю ехать на Уимблдон, тем более если он хочет сыграть на Олимпиаде в Париже на грунте. Да и получается, что последний матч в карьере на Уимблдоне - это вырванная победа в битве с Фрицем в 2022. Чем не конец истории с Уимблдоном?
Шансов там все равно нет + большая вероятность на того же Зверева в первом круге попасть
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Ответ Alex.K71
Надо сначала дожить до Уимблдона, а там видно будет, что и как!?
дожить понятно надо. но также надо готовить форму, как физическую, так и игровую. Сколько тренировок Рафа будет вынужден провести на этом покрытии в конце концов
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Комментарий удален пользователем
Эй, так должен был Новак сказать
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Это явно этого не стоит, для чего? зачем себя насиловать, конечно как фан Рафы хотелось бы его увидеть, но если розсуждать логичеськи, эта поездка несет только одни минусы, еще и боком может вылести
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Надалю заканчивать давно пора какая олимпиада тем более Уимблдон.. Только процент побед подпортит свой
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Для чего тогда столько тренироваться... чтобы по 1-2 матча играть на каждом турнире, да еще и пропускать какие-то? Щас опять получается пауза полтора месяца будет. Так и будет без игрового тонуса.
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Надежда умирает последней... я вот до последнего надеялась. что все таки ( а вдруг !!!!) Рафа победит, но не всем дано уйти красиво.....после этого матча имеет ли смысл тянуть до конца года проигрывая каждый, ну наверно каждый второй матч...... ?????
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Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Это так смешно 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Potors
Интересно как это вы -2000 очков у Джоковича за Уим насчитали, наверное не очень внимательно считали.
Да плевать, главное что он сильно упадёт в рейтинге, а значит раньше начнёт встречаться по сетке с лидерами. В преддверии защиты титулов в Цинциннати, на USO, в Париже и на Итоговом это будет очень даже воодушевляющим зрелищем )
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Ответ Йенс Мустерманн
Да плевать, главное что он сильно упадёт в рейтинге, а значит раньше начнёт встречаться по сетке с лидерами. В преддверии защиты титулов в Цинциннати, на USO, в Париже и на Итоговом это будет очень даже воодушевляющим зрелищем )
Ну, если Новак не возьмется за ум, то, на Итоговый может и не отобраться))
Пока он только 13-ый с 1470 очками)) Сложно, конечно, представить, что он в топ-8 не попадет, но...
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