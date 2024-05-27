Надаль об участии в «Уимблдоне»: «Мне будет непросто переключаться на траву, а затем снова на грунт для Олимпиады. Будет разумно этого не делать»

Рафаэль Надаль рассказал, будет ли играть на «Уимблдоне».

– Вы будете играть на «Уимблдоне»?

– Сложно. Все это выглядит очень сложно. Думаю, мне будет непросто переключаться на траву, а затем снова на грунт для Олимпиады. Думаю, будет разумно этого не делать – я сейчас так это вижу. Не могу сказать на сто процентов, подтвердить, но идея совершать такой переход выглядит как не очень хорошая, – передает слова Надаля корреспондент Спортса Андрей Васильев.