Зверев стал третьим, кто победил Надаля на «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Робин Содерлинг Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 14-кратного чемпиона Рафаэля Надаля – 6:3, 7:6(5), 6:3.

Немец стал третьим теннисистом, которому удалось победить испанца в Париже. Ранее это делали:

Теперь баланс Надаля на «Ролан Гаррос» составляет 112:4.

15 комментариев
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Содерлинг провел матч века, конечно
Тупо включил пушку и не выключал
+14
-1
+13
Рейтинг побед над Надалем на Ролан Гаррос:
4. Саша Зверев 2024.
3. Новак Джокович 2015.
2. Новак Джокович 2021.
1. Робин Содерлинг 2009.
+9
-3
+6
Цифры сумасшедшие у Рафы конечно на грунте, абсолютное превосходство!!!👏
+3
-1
+2
Зверев стал третьим и, скорее всего, последним, кто обыграл Надаля на РГ.
+2
0
+2
И в этой великой тройке Новак - Величайший.
+6
-5
+1
Величайший Nо1е побеждал более молодого Рафика.
Саньку надо ещё раз победить, чтобы стать 2м.
А там и 1м может стать))
+4
-3
+1
Саня так держать 💪💪💪
+2
-1
+1
не знаю, кто там и кого победил, но у этого турнира больше не будет такого чемпиона как Рафаэль Надаль, на нашем веку уж точно
+1
0
+1
Зверев выиграл у "умирающего" льва... ((
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Короче Саша должен минимум в финал выходить по статистике
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Зверев, тем временем, уже 9й в истории по % побед на РГ (среди тех, кто одержал 20+ побед)
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Бесит эта жеребьевка. Как нарочно. Не верю я, что Надаль просто так из 128 челов просто так угодил на чемпиона последнего Мастерса. Они конечно обязаны были сделать для него что-то более удобоваримое. И не говорите про честность. У России в 2018 году была честная жеребьевка? Эээ была домашняя. С Судами да Египтом. Вот и для Надаля РГ - домашний турнир. И жеребьевка можно было дать приличную, хотя бы в первом круге. Так хотели его сплавить....
+1
-1
0
Ответ And Justice for All
Рейтинг побед над Надалем на Ролан Гаррос: 4. Саша Зверев 2024. 3. Новак Джокович 2015. 2. Новак Джокович 2021. 1. Робин Содерлинг 2009.
Ну что тут сказать Саня так держать 🙏🙏🤘🤘
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Ответ Skip
Зверев выиграл у "умирающего" льва... ((
Умирающий не умирающий но результат 💯 на лицо
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