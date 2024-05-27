Зверев стал третьим, кто победил Надаля на «Ролан Гаррос»
Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 14-кратного чемпиона Рафаэля Надаля – 6:3, 7:6(5), 6:3.
Немец стал третьим теннисистом, которому удалось победить испанца в Париже. Ранее это делали:
- Робин Содерлинг в четвертом круге в 2009-м;
- Новак Джокович в четвертьфинале в 2015-м и полуфинале в 2021-м.
Теперь баланс Надаля на «Ролан Гаррос» составляет 112:4.
Тупо включил пушку и не выключал
4. Саша Зверев 2024.
3. Новак Джокович 2015.
2. Новак Джокович 2021.
1. Робин Содерлинг 2009.
Саньку надо ещё раз победить, чтобы стать 2м.
А там и 1м может стать))