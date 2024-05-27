Зверев стал третьим, кто победил Надаля на «Ролан Гаррос»

в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 14-кратного чемпиона – 6:3, 7:6(5), 6:3.

Немец стал третьим теннисистом, которому удалось победить испанца в Париже. Ранее это делали:

в четвертом круге в 2009-м;

в четвертьфинале в 2015-м и полуфинале в 2021-м.

Теперь баланс Надаля на «Ролан Гаррос» составляет 112:4.