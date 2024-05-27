Циципас об успехах на «Ролан Гаррос»: «Париж – прекрасный город. Город любви»
Стефанос Циципас рассказал, почему хорошо выступает на «Ролан Гаррос».
В 2021-м грек был в сете от титула – вел 2:0 по партиям у Новака Джоковича в финале.
В этом году он обыграл Мартона Фучовича в первом раунде – 7:6(7), 6:4, 6:1.
«На днях я ехал на официальной машине турнира, и джентльмен, который вел машину, сказал, что меня любят в Париже. Я так много лет это чувствовал.
(Болельщики радостно гудят).
Знаю, что не должен говорить от вашего лица. Но такой приятный комментарий в начале недели меня порадовал и вселил желание показать отличный теннис в Париже. Это прекрасный город. Город любви».