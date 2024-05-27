Циципас об успехах на «Ролан Гаррос»: «Париж – прекрасный город. Город любви»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, почему хорошо выступает на «Ролан Гаррос».

В 2021-м грек был в сете от титула – вел 2:0 по партиям у Новака Джоковича в финале.

В этом году он обыграл Мартона Фучовича в первом раунде – 7:6(7), 6:4, 6:1.

«На днях я ехал на официальной машине турнира, и джентльмен, который вел машину, сказал, что меня любят в Париже. Я так много лет это чувствовал.

(Болельщики радостно гудят).

Знаю, что не должен говорить от вашего лица. Но такой приятный комментарий в начале недели меня порадовал и вселил желание показать отличный теннис в Париже. Это прекрасный город. Город любви».

3 комментария
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Степ, ну что за клише.
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кринжанул
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