Циципас об успехах на «Ролан Гаррос»: «Париж – прекрасный город. Город любви»

Стефанос Циципас рассказал, почему хорошо выступает на «Ролан Гаррос».

В 2021-м грек был в сете от титула – вел 2:0 по партиям у Новака Джоковича в финале.

В этом году он обыграл Мартона Фучовича в первом раунде – 7:6(7), 6:4, 6:1.

«На днях я ехал на официальной машине турнира, и джентльмен, который вел машину, сказал, что меня любят в Париже. Я так много лет это чувствовал.

(Болельщики радостно гудят).

Знаю, что не должен говорить от вашего лица. Но такой приятный комментарий в начале недели меня порадовал и вселил желание показать отличный теннис в Париже. Это прекрасный город. Город любви».