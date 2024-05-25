Циципас и Бадоса снова вместе

Стефанос Циципас и Паула Бадоса возобновили отношения.

Циципас рассказал об этом в интервью греческой прессе.

Бадоса объявила об их расставании в начале мая.

«Мы вместе. Я объясню, потому что некоторые выдумывают о нас разные истории. Не то чтобы меня это волновало, но мне кажется, что люди не должны так к этому относиться.

Паула не сделала ничего плохого, и я не сделал ничего плохого. Нам было тяжело в разлуке, а я переживал трудный период. Я не очень хорошо справлялся, потому что испытывал давление в туре. Мне казалось, что крайне сложно совмещать эти две части жизни [личную и профессиональную], и я принял решение сделать перерыв в отношениях.

Через две-три недели я осознал, что она человек, который очень меня поддерживает, и когда она попыталась договориться о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что отношения с Паулой совершенно не похожи на те, что были у меня раньше, она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придает дополнительную ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом как можно больше времени. Так что да, мы снова вместе, и у нас все хорошо!»