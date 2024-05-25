Циципас и Бадоса снова вместе

Теги светская хроника ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас и Паула Бадоса возобновили отношения.

Циципас рассказал об этом в интервью греческой прессе.

Бадоса объявила об их расставании в начале мая.

«Мы вместе. Я объясню, потому что некоторые выдумывают о нас разные истории. Не то чтобы меня это волновало, но мне кажется, что люди не должны так к этому относиться.

Паула не сделала ничего плохого, и я не сделал ничего плохого. Нам было тяжело в разлуке, а я переживал трудный период. Я не очень хорошо справлялся, потому что испытывал давление в туре. Мне казалось, что крайне сложно совмещать эти две части жизни [личную и профессиональную], и я принял решение сделать перерыв в отношениях.

Через две-три недели я осознал, что она человек, который очень меня поддерживает, и когда она попыталась договориться о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что отношения с Паулой совершенно не похожи на те, что были у меня раньше, она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придает дополнительную ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом как можно больше времени. Так что да, мы снова вместе, и у нас все хорошо!»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Милые бранятся, только тешатся!! Ну и хорошо, что снова вместе!!!🔥
+6
-4
+2
-А почему вы с ней расстались-то?
--Да, блин, она два месяца ныла на тему «Ты меня не любишь».
— И что?
— Ну и убедила.
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Самая нелепая пара в теннисе
Согласна полностью
+1
0
+1
Самая нелепая пара в теннисе
+4
-4
0
Гузеева постаралась
+1
-1
0
Ну и отлично. Стёпа и Паула, не парьтесь, про вас Тодор Тимонов уже всё сказал)
+1
-1
0
Ну вооотЪ ....
Только-только вернулся в ТОП-10, взял Мастерс МК, и даже попал в фавориты РГ.
А тут ....
Ну, ничего. Зато в ТОП-100 самых красивых, правда?
ХеХе))))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий