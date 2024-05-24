Медведев о тренировке с Надалем: «Сейчас он играет намного лучше, чем создавалось впечатление по трансляции из Мадрида или Рима»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, что проиграл сет Рафаэлю Надалю на тренировке.

– Я в четверг тренировался с Рафой – и он играет очень хорошо. Намного лучше, чем создавалось впечатление по трансляции из Мадрида или Рима. Приятно, что не у меня с ним матч первого раунда.

Конечно, в первую очередь на тренировке стараешься привыкнуть к корту, почувствовать игру, проигранному сету не так расстраиваешься. В игре наверняка все было бы по-другому. Мы поиграли на центральном корте, попробовал его, в субботу буду тренироваться на корте «Сюзан Ленглен» – подготовка идет хорошо, – передает слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

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6 комментариев
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Ответ Вегетарианец_
По тренировкам делать далеко идущие выводы точно не стоит, имхо. Матч со Зверевым покажет, какая сейчас форма у Рафули.
если обыграет Зверева, то он претендент на титул
+9
-1
+8
Шифровался наш Рафулик всю весну. Ничего нового.
+9
-2
+7
По тренировкам делать далеко идущие выводы точно не стоит, имхо. Матч со Зверевым покажет, какая сейчас форма у Рафули.
+2
-1
+1
в понедельник вроде бы играть Рафе со Зверевым.
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