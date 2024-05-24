Медведев о тренировке с Надалем: «Сейчас он играет намного лучше, чем создавалось впечатление по трансляции из Мадрида или Рима»

Даниил Медведев рассказал, что проиграл сет Рафаэлю Надалю на тренировке.

– Я в четверг тренировался с Рафой – и он играет очень хорошо. Намного лучше, чем создавалось впечатление по трансляции из Мадрида или Рима. Приятно, что не у меня с ним матч первого раунда.

Конечно, в первую очередь на тренировке стараешься привыкнуть к корту, почувствовать игру, проигранному сету не так расстраиваешься. В игре наверняка все было бы по-другому. Мы поиграли на центральном корте, попробовал его, в субботу буду тренироваться на корте «Сюзан Ленглен» – подготовка идет хорошо, – передает слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.

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