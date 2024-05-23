4 мин.

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

328

В Париже прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»-2024. Ее главные итоги – максимально коротко.

● 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль, который, вероятно, в этом году завершит карьеру, уже в первом круге сыграет с четвертой ракеткой мира и одним из главных фаворитов Александром Зверевым. Последний раз они встречались в полуфинале-2022 – и Зверев там порвал связки голеностопа.

Немец говорил, что хочет снова встретиться с Рафой в Париже – чтобы закрыть гештальт.

● Еще в этом сезоне карьеру, скорее всего, завершит финалист-2016 Энди Маррей. И он в первом круге встретится с чемпионом-2015 Стэном Вавринкой. Их полуфинал в 2017-м сломал обоих – у Маррея начались проблемы с бедром (из-за которых пришлось менять сустав), а Вавринка потом отправился на операцию на колене.

● Перед турниром есть сомнения по форме топ-3 мужской сетки – Новак Джокович не показал в начале сезона ничего выдающегося, а у Янника Синнера и Карлоса Алькараса травмы. Но сетки им попались удачные – с возможностью вкатиться в турнир и быть на пике формы к решающим стадиям.

● Даниил Медведев попал в четверть со Зверевым (то есть может выйти на него в четвертьфинале) и в половину с Новаком Джоковичем (может выйти на него в полуфинале). А в первом круге первая ракетка России сыграет с Домиником Кепфером, который три года назад вышел в Париже в третий круг.

● В теории встречи Медведева и Зверева может не быть – если в четвертом круге немца выбьет попавший в ту же четверть Карен Хачанов. Он стартует против Сумита Нагала.

● Чемпион «Мастерса» в Мадриде Андрей Рублев в первом круге встретится с Таро Даниэлем. Из топов в его четверти – Карлос Алькарас (на него россиянин идет в четвертьфинале) и Стефанос Циципас (на него Рублев идет в четвертом круге). А если Рублев впервые в карьере дойдет до 1/2, там его, по посеву, будет ждать второй сеяный и лучший теннисист планеты в последние полгода Янник Синнер.

● В четвертьфиналах по посеву должны встретиться: Джокович с Каспером Руудом, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Алькарасом, Синнер – с Хубертом Хуркачем.

● Полностью мужскую сетку смотрите здесь.

● В женской сетке главная фаворитка – конечно, Ига Швентек. Уже во втором круге ее может ждать блокбастер против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки. Правда, блокбастером по игре он, скорее всего, не станет. Швентек сейчас кратно сильнее. Особенно на грунте.

● Вторая фаворитка – Арина Соболенко, которую в первом круге ждет Эрика Андреева.

● Мирра Андреева в той же четверти сетки – которая для нее вообще очень тяжелая. Уже во втором круге маячит Виктория Азаренко, в третьем – Дарья Касаткина, а в четвертом – Мария Саккари.

● Первая ракетка России Касаткина стартует против Магдалены Фрех, а дальше у нее квалифаер или Пейтон Стернс. Ну а дальше – младшая Андреева.

● Если в четвертьфинал девушки выйдут по посеву (чего, конечно же, не случится), то нас ждут такие матчи: Швентек – Маркета Вондроушова, Коко Гауфф – Онс Жабер, Елена Рыбакина – Циньвэнь Чжэн, Соболенко – Саккари.

● У Рыбакиной, кстати, возможен очень интересный матч против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер во втором круге.

● А самый статусный матч в первом круге – Элина Свитолина против Каролины Плишковой. Прошлогодняя четвертьфиналистка против экс-первой ракетки мира. Обе сейчас в не самой блестящей форме, но борьба должна быть интересной.

● Полностью женская сетка здесь.

Это будет самый непредсказуемый «Ролан Гаррос». Рассуждает Евгений Кафельников

Фото: East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Isabella BONOTTO / AFP, RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP, Juan Carlos Lucas / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill

logoКаролина Плишкова
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoКарен Хачанов
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoМаркета Вондроушова
logoНаоми Осака
logoХуберт Хуркач
logoATP
logoЭлина Свитолина
logoАлександр Зверев
logoРолан Гаррос
logoАндрей Рублев
logoКарлос Алькарас
logoАрина Соболенко
logoСтэн Вавринка
logoНовак Джокович
logoСтефанос Циципас
logoЭнди Маррей
logoВиктория Азаренко
logoЭрика Андреева
logoРафаэль Надаль
logoЯнник Синнер
logoОнс Жабер
logoМария Саккари
logoЕлена Рыбакина
logoДарья Касаткина
logoЦиньвэнь Чжэн