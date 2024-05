Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

В Париже прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»-2024. Ее главные итоги – максимально коротко.

● 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль, который, вероятно, в этом году завершит карьеру, уже в первом круге сыграет с четвертой ракеткой мира и одним из главных фаворитов Александром Зверевым. Последний раз они встречались в полуфинале-2022 – и Зверев там порвал связки голеностопа.

Немец говорил, что хочет снова встретиться с Рафой в Париже – чтобы закрыть гештальт.

● Еще в этом сезоне карьеру, скорее всего, завершит финалист-2016 Энди Маррей. И он в первом круге встретится с чемпионом-2015 Стэном Вавринкой. Их полуфинал в 2017-м сломал обоих – у Маррея начались проблемы с бедром (из-за которых пришлось менять сустав), а Вавринка потом отправился на операцию на колене.

● Перед турниром есть сомнения по форме топ-3 мужской сетки – Новак Джокович не показал в начале сезона ничего выдающегося, а у Янника Синнера и Карлоса Алькараса травмы. Но сетки им попались удачные – с возможностью вкатиться в турнир и быть на пике формы к решающим стадиям.

● Даниил Медведев попал в четверть со Зверевым (то есть может выйти на него в четвертьфинале) и в половину с Новаком Джоковичем (может выйти на него в полуфинале). А в первом круге первая ракетка России сыграет с Домиником Кепфером, который три года назад вышел в Париже в третий круг.

● В теории встречи Медведева и Зверева может не быть – если в четвертом круге немца выбьет попавший в ту же четверть Карен Хачанов. Он стартует против Сумита Нагала.

● Чемпион «Мастерса» в Мадриде Андрей Рублев в первом круге встретится с Таро Даниэлем. Из топов в его четверти – Карлос Алькарас (на него россиянин идет в четвертьфинале) и Стефанос Циципас (на него Рублев идет в четвертом круге). А если Рублев впервые в карьере дойдет до 1/2, там его, по посеву, будет ждать второй сеяный и лучший теннисист планеты в последние полгода Янник Синнер.

● В четвертьфиналах по посеву должны встретиться: Джокович с Каспером Руудом, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Алькарасом, Синнер – с Хубертом Хуркачем.

● В женской сетке главная фаворитка – конечно, Ига Швентек. Уже во втором круге ее может ждать блокбастер против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки. Правда, блокбастером по игре он, скорее всего, не станет. Швентек сейчас кратно сильнее. Особенно на грунте.

● Вторая фаворитка – Арина Соболенко, которую в первом круге ждет Эрика Андреева.

● Мирра Андреева в той же четверти сетки – которая для нее вообще очень тяжелая. Уже во втором круге маячит Виктория Азаренко, в третьем – Дарья Касаткина, а в четвертом – Мария Саккари.

● Первая ракетка России Касаткина стартует против Магдалены Фрех, а дальше у нее квалифаер или Пейтон Стернс. Ну а дальше – младшая Андреева.

● Если в четвертьфинал девушки выйдут по посеву (чего, конечно же, не случится), то нас ждут такие матчи: Швентек – Маркета Вондроушова, Коко Гауфф – Онс Жабер, Елена Рыбакина – Циньвэнь Чжэн, Соболенко – Саккари.

● У Рыбакиной, кстати, возможен очень интересный матч против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер во втором круге.

● А самый статусный матч в первом круге – Элина Свитолина против Каролины Плишковой. Прошлогодняя четвертьфиналистка против экс-первой ракетки мира. Обе сейчас в не самой блестящей форме, но борьба должна быть интересной.

