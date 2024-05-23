Это будет самый непредсказуемый «Ролан Гаррос». Рассуждает Евгений Кафельников

Главные претенденты.

В воскресенье стартует «Ролан Гаррос» , и у мужчин в этом году там, кажется, не будет главного фаворита.

А об основных претендентах в новом посте для блога порассуждал экс-первая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»-1996 Евгений Кафельников .

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С учетом того, что Надаль не в той форме и никто не понимает, чего от него ожидать, это действительно самый непредсказуемый «Ролан Гаррос» за последние годы. Реально есть дюжина претендентов, которые могут себя проявить.

Не могу ничего конкретного сказать про Джоковича – у него не было результатов , которые позволяют делать заключения о его форме. Для меня его выступление – загадка.

Все стареют. Замедлить или остановить физиологические процессы нельзя. Надаль тоже явный тому пример. Возраст берет свое, молодые напирают. И с Джоковичем, и с Надалем это и происходит. Рано или поздно их ждет участь Федерера, который закончил. Но я не могу сказать, как быстро это произойдет.

Джокович последние годы казался идеальным игроком, у которого нет слабых мест, который всегда в хорошей физической форме. Но когда возраст начинает давить, игрок теряет скоростные качества. А одна сотая секунды имеет очень большое значение. Ты уже не можешь реагировать так, как раньше, должным образом.

Синнер сейчас явно в форме и с каждым выигранным турниром приобретает бешеную уверенность. И я уверен, что на корте он работает больше остальных – это мое субъективное мнение, но я это вижу по игре и по всему остальному. Объем работы плюс все остальные компоненты способствуют тому, чтобы он находился в своей нынешней форме и показывал такие результаты.

Я не знаю, в каком физическом состоянии сейчас Алькарас. Но если бы травмы не было, то результаты явно были бы лучше. Наверное, есть определенный дискомфорт, что-то его беспокоит и не дает играть по тому расписанию, по которому он хочет.

Я не знаю, насколько у них с Синнером серьезные травмы. Но по игре и по результатам они в тройке фаворитов.

Зверев, как мне кажется, входит в десятку фаворитов. Я бы не говорил, что с учетом победы в Риме он – один из главных. От Александра можно ждать любых результатов – он и обыграть может кого угодно и проиграть кому угодно.

Медведев, безусловно, тоже в десятке фаворитов. Я не знаю, удалось ли ему отделаться от ненависти к грунту – мне кажется, он до сих пор испытывает на нем определенный дискомфорт. Но за счет объема и количества матчей он начал верить, что может выигрывать у соперников, которых раньше не мог побеждать.

Я говорил, что Рублев не готов выиграть «Ролан Гаррос», и могу объяснить почему. Он сам в это не верит – это раз. Во-вторых, несмотря на победу в Мадриде , ему будет психологически тяжело за две недели выиграть семь матчей пятисетового формата. Пока что.

Может быть, в этот раз все изменится. Я очень на это надеюсь. Но вы сами понимаете – он девять или десять раз проиграл в четвертьфинале, ни разу не выйдя в полуфинал. Это нездоровая тенденция.

Степа Циципас и Каспер Рууд сейчас в хорошей форме. Думаю, они проведут хороший турнир. А совсем уж темных лошадок я выделить не могу.

Мне сейчас трудно сказать что-нибудь положительное о Надале. Видно, что он не в том физическом состоянии , в котором ему бы хотелось находиться. Я, конечно, понимаю, что «Ролан Гаррос» для него особое место, где он практически с детства супергерой и никто не может к нему приблизиться.

Но сейчас другая ситуация из-за физического состояния. Может быть, его физиотерапевты и его команда совершат чудо и он сотворит. Но я в это мало верю.

Тем более, я не знаю, на кого он по сетке попадет – а может попасть хоть на Джоковича. И по определению у него не будет легких матчей. Самое главное, что соперники понимают – Рафа Надаль в этом году уже не тот, что был три-четыре года назад, когда у него на грунте было очень-очень сложно выигрывать не то что сеты, а геймы.

«Бывало, что из меня отбивную делали». Евгений Кафельников – о том, как подчинить себе грунт

Фото: Fabrizio Corradetti/IPA Sport, www.imago-images.de, IMAGO/Ricardo Larreina, Pascal Muller/Global Look Press