Роддик о Джоковиче: «Я обеспокоен его игрой больше, чем когда-либо за последние 15 лет»

Энди Роддик прокомментировал результаты Новака Джоковича.

На «Мастерсе» в Риме серб уступил в третьем круге Алехандро Табило со счетом 2:6, 3:6.

В этом сезоне Джокович не сыграл ни одного финала.

«Я обеспокоен его игрой больше, чем когда-либо за последние 15 лет.

Да, я не удивлюсь, если он хорошо сыграет на «Ролан Гаррос». Но как долго мы будем говорить: «Он все наладит, он в порядке, это Новак»?

Я говорю это весь год. Этот матч [в Риме] был странным. Вроде он набирает форму, впереди «Ролан Гаррос», Уимблдон – он сказал, что его приоритет это Олимпийские игры. Мы думали, что наступает подъем, а это был не подъем.

Я не из тех, кто увлекается статистикой, но если брать выборку за полгода, то он неплохо обыграл Янника Синнера [на Australian Open], но проиграл Алексу де Минауру 4:6, 4:6 на United Cup – для профессионального тенниса это простая победа. Он уступил [Луке] Нарди в Индиан-Уэллс, что странно – он прошел весь этот путь, 10 дней подготовки, все дела, а потом проиграл.

В Монте-Карло он дошел до полуфинала. Для таких чайников, как я, это лучший результат на грунтовом «Мастерсе», но Джокович проигрывает [Касперу] Рууду. До этой встречи он не уступил ему ни сета. Новака беспокоили проблемы с дыханием, как в начале матча с де Минауром.

Потом он приезжает в Рим, и тут происходит скандал с бутылкой. Только он может сказать нам, что он чувствует по этому поводу. Затем он выходит и с треском проваливается в матче против Табило. Это хороший игрок. Но он не Новак Джокович.

Меня беспокоит его форма. Это странные ситуации – возможно, это просто доказывает, что со временем даже такому человеку, как Новак, все еще нужны постоянные матчи. Не уверен, что получится постоянно коротко отдыхать, а потом играть как прежде, каким бы великим он ни был.

Но потом я думаю: «Значит ли это, что он настолько великий, что мы ждем от него, что он будет величайшим и без практики?»