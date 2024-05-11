Джоковичу разбили голову бутылкой с трибун – случайно

Происшествие в Риме.

На «Мастерсе» в Риме первая ракетка мира Новак Джокович провел первый матч больше чем за месяц – обыграл Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1.

После победы серб раздавал автографы, и ему в голову с трибун прилетела бутылка. 24-кратный чемпион «Больших шлемов» упал на землю, его окружила охрана и работники турнира. И потом ему помогли уйти в подтрибунное помещение.

Турнир сообщил, что у Джоковича пошла кровь. Рану обработали медицинским клеем – швы накладывать не пришлось.

После того, как Новаку оказали помощь, его отвезли в гостиницу. Послематчевой пресс-конференции, естественно, не было. Но, по данным турнира, с сербом все (более-менее) в порядке.

«Его состояние не вызывает беспокойства», – говорится в сообщении.

А позже официальный аккаунт турнира в Риме опубликовал видео с другого угла, на котором видео, что бутылка выпала случайно – мужчина наклонился, чтобы взять автограф у серба, и она неудачно выскользнула из рюкзака.

В третьем круге Джокович должен сыграть с Алехандро Табило.

В центре Рима построили корт – и это так красиво! Там тренировалась Касаткина, а Надаль общался с фанами