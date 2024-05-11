Медведев о физическом состоянии в Риме: «Приятно наконец провести матч и дополнительно убедиться в том, что я готов. Ничего не болело»

Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг в Риме.

Он обыграл Джека Дрэйпера – 7:5, 6:4.

– Было нелегко. Мне кажется, условия совсем не такие, как в прошлом году или в Монте-Карло и Мадриде. Здесь очень медленно, мячи тяжелые. Поэтому очень трудно пробить навылет. Я уже обратил на это внимание во всех остальных матчах: приходится гонять соперника влево-вправо, ты устаешь, он устает.

Я знал об этом до начала матча, поэтому рад, что удалось выйти вперед во втором сете. Несмотря на то, что потом заиграл лучше, этого преимущества оказалось достаточно, Так что я доволен своим уровнем и жду следующего матча.

– Изматывающие условия, а вы сомневались перед началом турнира [из-за проблем с бедром]. Как вы справились, переживали перед матчем?

– Если честно, я особо не переживал, потому что мы с командой хорошо поработали и я был готов, в противном случае я бы просто снялся. Но я еще два-три дня назад понял, что чувствую себя все лучше и лучше. Последние два дня перед турниром я выкладывался на тренировках на 100%.

Так что в каком-то смысле я не переживал, но приятно наконец провести матч и дополнительно убедиться в том, что я готов. Ничего не болело, и этому я тоже рад.