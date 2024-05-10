Медведев о состоянии перед защитой титула в Риме: «Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Риска ее усугубить нет»

Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед защитой титула в Риме.

В Мадриде россиянин получил травму бедра и снялся с четвертьфинала против Иржи Лехечки.

– Чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Я остался в Мадриде на три дня, много времени уделил восстановлению. Потом я приехал сюда, играл со спаррингами, контролируя свои движения. Сегодня я выкладывался на полную.

В пятницу у меня нет матча, так что есть дополнительный день отдыха. Я готов играть. Риска усугубить травму нет, но посмотрим, как пойдет.

– Считаете ли вы себя фаворитом турнира, учитывая прошлогоднюю победу? Если нет, то кого видите фаворитом?

– Думаю, Новак однозначно фаворит. Он первый сеяный. Я тоже где-то рядом. Опять же, в Монте-Карло я провел всего два матча. В Мадриде дошел до четвертьфинала, чувствовал себя хорошо.

После травмы всегда нелегко сразу вернуться на хороший уровень. Первый матч будет очень важным в плане понимания моего текущего состояния. Думаю, если хорошо сыграю, то могу быть одним из фаворитов.

Медведев всего 6 раз снимался с матчей – и один раз его дисквалифицировали. Вспоминаем