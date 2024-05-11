Медведев выиграл 100-й матч на «Мастерсах»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Джека Дрэйпера во втором круге в Риме – 7:5, 6:4.
Для Медведева это 100-я победа на «Мастерсах» (при 44 поражениях). Он выиграл шесть титулов.
Он на четвертом месте по этому показателю среди игроков, родившихся в 1990-м или позже:
- Григор Димитров – 138:95 (один титул);
- Александр Зверев – 127:58 (пять титулов);
- Милош Раонич – 125:67 (нет титулов).
Дальше действующий чемпион поборется с Хамадом Медьедовичем.
О, превед Медвед!!!
О, превед Медвед!!!
И ушли после матча за медовухой в ближайший магаз