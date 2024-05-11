Медведев выиграл 100-й матч на «Мастерсах»

Теги ATP Григор Димитров Открытый чемпионат Италии Милош Раонич Александр Зверев Даниил Медведев Джек Дрэйпер Теннис

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Джека Дрэйпера во втором круге в Риме – 7:5, 6:4.

Для Медведева это 100-я победа на «Мастерсах» (при 44 поражениях). Он выиграл шесть титулов.

Он на четвертом месте по этому показателю среди игроков, родившихся в 1990-м или позже:

Дальше действующий чемпион поборется с Хамадом Медьедовичем.

6 комментариев
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Молодец, Даня! С победой!
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Наш Медведев против Медьедовича затем, язык сломал писать, но интересно звучит!))
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Ответ Alex.K71
Наш Медведев против Медьедовича затем, язык сломал писать, но интересно звучит!))
Даня с Хомадом у сетки:
О, превед Медвед!!!
О, превед Медвед!!!

И ушли после матча за медовухой в ближайший магаз
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Мои поздравления Дане!
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Медьедович наконец-то куда-то дошел, но пока что там реализации потенциала еще оч далеко
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