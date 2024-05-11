Медведев выиграл 100-й матч на «Мастерсах»

Четвертая ракетка мира обыграл во втором круге в Риме – 7:5, 6:4.

Для Медведева это 100-я победа на «Мастерсах» (при 44 поражениях). Он выиграл шесть титулов.

Он на четвертом месте по этому показателю среди игроков, родившихся в 1990-м или позже:

– 138:95 (один титул);

– 127:58 (пять титулов);

– 125:67 (нет титулов).

Дальше действующий чемпион поборется с Хамадом Медьедовичем.