Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

Максимально коротко.

Рафаэль Надаль – король грунта, самый титулованный теннисист на этом покрытии, 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Встречу с испанцем на глине считают самым тяжелым испытанием в истории тенниса.

Но сейчас испанец как никогда уязвим на любимом покрытии. Он проиграл во втором круге в Барселоне и в четвертом – в Мадриде. Это его самые ранние поражения на этих турнирах за очень долгое время.

Что изменилось в его игре?

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Если говорить совсем просто и общо, главные причина проблем Надаля – возраст и травмы. Сейчас он только возвращается после проблем с бедром и новой травмы спины. И ему уже почти 38 лет. Поэтому трудно было ожидать, что все пойдет гладко и как в лучшие годы.

Если уходить в детали, то можно выделить три конкретных области, в которых у Рафы наблюдаются проблемы.

1. Подача. Еще перед возвращением Надаля в Барселоне его дядя и бывший тренер Тони рассказывал: «Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет».

В Барселоне Рафа вообще фактически не подавал, а просто вводил мяч в игру – средняя скорость на первом мяче составляла всего 164 км/ч. В современном мужском туре такой показатель обычно встречается на второй подаче – а у Надаля там было 140 км/ч.

И хотя Надаль никогда не стремился к огромной скорости, а брал больше точностью и вращением, это все равно было большой проблемой.

При этом нужно отметить, что к Мадриду он уже прибавил и подтянул среднюю скорость первой подачи до 177 км/ч. И пару раз даже разгонял мяч быстрее 200 км/ч. На втором он добавил 12 км/ч.

Кроме того, он повысил разнообразие на подаче и стал чаще варьировать направления. Все это привело к повышению эффективности игры на подаче – у него выросли процент реализации, процент выигранных очков и вообще все ключевые показатели.

Но пока что подача все равно остается проблемой.

2. Движение. По нему очевидно, что Надаль не выкладывается на максимум и бережет себя в некоторых моментах – например, журналист Саймон Кэмберс отмечает, что Рафа не так резко дергается, когда нужно тащить уходящие мячи под бэкхенд.

В целом движение Надаля всегда было взрывным и силовым, он как будто бросал все тело в мяч. Сейчас он больше осторожничает. Видно, что его организм пока не готов к нагрузкам, которые вызывает его привычное движение.

Но тут тоже есть прогресс.

Тот же Кэмберс сравнил два матча Надаля с Алексом де Минауром – в Барселоне и Мадриде. В первом Надаль выиграл 30% мячей, когда оказывался в обороне, а в Мадриде – уже 44%.

Кроме того, в Барселоне он выиграл всего 39% розыгрышей на задней линии, а в Мадриде – уже 60%. Конечно, тут нужно учитывать, что де Минаур в Мадриде играл намного хуже, чем за неделю до этого. Но и прогресс Надаля не стоит умалять.

Однако, как и с подачей, он пока далек от лучших кондиций.

3. Агрессия. В лучшие годы Надаль уничтожал мяч за счет комбинации силы удара, вращения и глубины. Он был готов к сменам направлений и рывкам к сетке.

Сейчас он все это включает только точечно. Куда чаще его ударам не хватает той хлесткости, которая была раньше. Да, он сохранил глубину и вращение, но без силы это уже не те удары. И урон, который они наносят соперникам, куда меньше.

Это было очевидно в мадридском матче с Иржи Лехечкой – который просто задавил испанца.

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При этом сейчас на самом деле куда важнее то, как тело Надаля будет реагировать на нагрузки. Если в нем ничего не сломается, испанец точно сможет прибавить. Возможно, он не доберется до пика игровой формы, но он может играть лучше, чем в Барселоне и Мадриде.

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Julian Finney