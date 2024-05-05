Бадоса рассталась с Циципасом

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса объявила о расставании со Стефаносом Циципасом.

«После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами.

Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание и уважение», – написала Бадоса.

Об отношениях испанки и грека стало известно в мае прошлого года.

❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Побадосила и бросила11!!
+34
0
+34
Какой там финал Мадрида, вот настоящая бомба!
+23
0
+23
Походу Стеф в теннис нормально играть начнет теперь
+10
0
+10
Вот это сенсация. Мы-то были уверены, что они вместе и навсегда, впоследствии отметят бриллиантовую свадьбу и умрут в один день. Нет, они вообще никогда не умрут!

Ну никак же нельзя было предположить, что эти шуры-муры пополам с пиаром и пару лет не продержатся.
+11
-1
+10
Ответ Dym86
Salty должна быть довольна
Да! Да! Я уже праздную! Но я знала, в смысле, я заподозрила с тех пор, как она не поздравила его в соц.сетях с победой в Монте-Карло.
+10
-1
+9
Ну вот и во что теперь верить?
+9
0
+9
Ответ Ale_x_@ndro
Ну вот и во что теперь верить?
В Дэвида и Викторию Бекхэм
+10
-1
+9
Всё-таки та философская мысль от Циципаса про печенье с изюмом и шоколадной крошкой было про Бадосу :(
+8
0
+8
А я знала. Я уже недели две-три заподозрила. Любящее сердце все чувствует 😂😂😂
+9
-2
+7
Сейчас Ципа шлем шлем возьмёт
+6
0
+6
Ответ Jefri AG
Бадоса поздравила с днём рождения Соболенко. «Поздравляю с днём рождения эту особенную женщину. Люблю тебя!» — написала Бадоса в соцсетях.
Завидуют успешной ютуб-блогерке Даше Касаткиной)
+7
-1
+6
Ну это было очевидным с самого начала, Паулите нужна была поддержка после расставания со своим жеребчиком
+5
-1
+4
Salty должна быть довольна
+4
0
+4
Ещё совсем недавно Стёпа называл Паулу любовью всей своей жизни, а сегодня отправился ходить своей дорогою. Он парень чувствительный, это расставание точно отразится на игре, в Риме увидим каким образом.
+4
0
+4
Помню, у Мартины Хингис в туре было реноме черной вдовы. Все талантливые теннисисты, с кем она встречалась, хоронили свою карьеру. Интересно в этом плане за Бадосой понаблюдать. Она не хочет повстречаться с Янником Синнером?)
+3
0
+3
Ждем новых цитат от великого греческого философа
+3
0
+3
Ответ Stas Salesov
В Дэвида и Викторию Бекхэм
ну тут конечно сравнивать Бэкхема и Степку, при всем уважении к последнему
+2
0
+2
Ого, ровно на год их хватило, немало)
+2
0
+2
Циципас с Бадосой, они если честно - не пара, не пара, не пара
+3
-1
+2
Сочувствие Циципасу :( надеюсь глупости творить не будет!
+2
0
+2
Вот и свалила Бадоса, думаю, по её инициативе все случилось.
+2
0
+2
как раз сегодня и вчера в сеть выложили обнимашки на улицах Мадрида. Мдэ.
+1
0
+1
Аж год провстречались, бедный Степка, поматросила и бросила.
+1
0
+1
Нет повести печальнее на свете, чем....
+1
0
+1
А что скажет Степа? Что у спортсменов любовь живет 1 год?
+1
0
+1
думаю, что Стефанос как истинный джентельмен уступил Паоле возможность рассказать о расставании, чтобы не выглядело так, будто он её бросил. возможно, они прекрасно будут на приятельской ноте общаться на совместных турнирах. или есть еще вероятность, что сойдутся снова, кратковременно, и расстанутся окончательно.
+1
0
+1
Ответ keteV
Побадосила и бросила11!!
Аххххахха, точняк!))
+1
0
+1
Ответ sedric
Помню, у Мартины Хингис в туре было реноме черной вдовы. Все талантливые теннисисты, с кем она встречалась, хоронили свою карьеру. Интересно в этом плане за Бадосой понаблюдать. Она не хочет повстречаться с Янником Синнером?)
Седрик, ты чего такой злой? Вон у Янчика с бедром уже проблемы есть, наверное, ты еще и рад будешь, если итальянец сляжет из-за травм на полгода-год.
+2
-1
+1
Ответ sedric
Помню, у Мартины Хингис в туре было реноме черной вдовы. Все талантливые теннисисты, с кем она встречалась, хоронили свою карьеру. Интересно в этом плане за Бадосой понаблюдать. Она не хочет повстречаться с Янником Синнером?)
А я же говорила, а на меня накидывались тут «позитивные».
+3
-2
+1
Ответ Typizza
Ещё совсем недавно Стёпа называл Паулу любовью всей своей жизни, а сегодня отправился ходить своей дорогою. Он парень чувствительный, это расставание точно отразится на игре, в Риме увидим каким образом.
Ты реально нику соотвествуешь, если думаешь, что вот они и расстались и тут же побежали об этом в твиторре сторчить. Я так подозреваю это или перед Монако случилось или сразу после.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий