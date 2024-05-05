Бадоса рассталась с Циципасом
Паула Бадоса объявила о расставании со Стефаносом Циципасом.
«После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами.
Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание и уважение», – написала Бадоса.
Об отношениях испанки и грека стало известно в мае прошлого года.
❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали
Ну никак же нельзя было предположить, что эти шуры-муры пополам с пиаром и пару лет не продержатся.