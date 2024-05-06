Циципас и Бадоса – все, расстались. А ведь была главная пара тенниса
В выходные появились новые совместные папарацци-снимки Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы, на которых они направляются в ресторан в Мадриде, а потом выходят из него. Оба выглядят красивыми и расслабленными, делают селфи и обнимаются.
Снимки, датированные 22 апреля (незадолго до старта турнира в Мадриде), появились 4 мая, а на следующий день оказалось, что в промежутке между этими датами теннисисты перестали быть парой. Объявление, опубликованное в сторис 26-летней Бадосы, было очень пафосным и формальным – обычно такими словами через публицистов о разводе сообщают голливудские семейные пары с двумя детьми и совместными имуществом на сотни миллионов:
«После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами.
Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание и уважение».
Цицидоса просуществовала чуть меньше года – впервые они наладили контакт, очевидно, на турнире в Риме в прошлом мае. Одноименный инстаграм, документировавший роман, появился 10 июня (но в сентябре функционировать перестал). С тех пор они вместе тренировались,
болели друг за друга на турнирах
отдыхали,
ходили на мероприятия,
играли микст на неофициальных турнирах (на официальных – собирались, но не успели).
Теннисисты охотно говорили друг о друге: Бадоса рассказывала, что еще до начала отношений Циципас стал первым теннисистом, который ей приснился (во сне они оба выиграли Australian Open), Циципас – что нашел любовь всей жизни, и больше не имеет значения, будет ли он брать титулы. Это насторожило болельщиков, несмотря даже на то, что возлюбленные якобы сразу между собой обозначили приоритет карьер над отношениями.
Вообще Циципас, которого очевидно эмоции захлестывали сильнее, наговорил много всего: например, что Бадоса – первая женщина, к которой он почувствовал уважение. Это странно слышать от любого 25-летнего мужчины, а особенно от того, кто пришел в сложную профессию по следам собственной мамы.
Также возлюбленные рассказали, что Циципас инициировал первый поцелуй и первым признался в любви, но Бадоса первой извиняется после ссор. В целом, они так активно делились своим романом, что в соцсетях злорадствовали даже больше обычного: говорили, что это все пиар-ход для продвижения теннисной документалки Netflix, а также гадали, как быстро эти отношения закончатся.
В конце сентября Паула и Стефанос опубликовали знойный совместный черно-белый портрет работы фотографа ATP и WTA Радки Лейтмериц,
но на следующий день аккаунт tsitsidosa внезапно опустел и больше не вернулся. Контент на этом, правда, не кончился: забеспокоившихся фанатов вскоре успокоила новая фотография на фоне Бурдж-Халифы.
С тех пор они провели межсезонный отпуск на Мальдивах, параллельно отыграли Australian Open, а также в Майами побывали на базе местного «Интера» и встретились с его хозяином Дэвидом Бекхэмом.
В прошлом месяце в Монте-Карло, где Циципас выиграл первый «Мастерс» за два года, Бадосы не было – она готовилась к турниру в Штутгарте (сложившемуся в итоге неудачно). Они воссоединились пару недель спустя в Мадриде – как оказалось, ненадолго.
Несмотря на то, что теннисисты, предположительно, остались друзьями, из аккаунта Циципаса удалены все фотографии с Бадосой, где нет Дэвида Бекхэма, и они друг от друга отписаны.
На этой неделе оба сыграют на тысячнике в Риме.
Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого
❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали
Из теннисисток наконец перестали делать кукол – и это успех нового фотографа WTA
Фото: instagram.com/tsitsipetra, stefanostsitsipas98; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Matthew Stockman, Rich Polk
Ну и "главная теннисная пара" - разве что из действующих. Потому что хотя бы до Фоньини/Пеннетта и уж тем более до Агасси/Граф им как до Луны пешком.
Если каждый день пиарить задницу лошади, она тоже станет популярной.
вообще не в курсе что там и как у этой пары, но глядя на фото, можно сделать выводы, что Стэф слишком умен для Бадосы)