Циципас и Бадоса – все, расстались. А ведь была главная пара тенниса

В выходные появились новые совместные папарацци-снимки Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы, на которых они направляются в ресторан в Мадриде, а потом выходят из него. Оба выглядят красивыми и расслабленными, делают селфи и обнимаются.

Снимки, датированные 22 апреля (незадолго до старта турнира в Мадриде), появились 4 мая, а на следующий день оказалось, что в промежутке между этими датами теннисисты перестали быть парой. Объявление, опубликованное в сторис 26-летней Бадосы, было очень пафосным и формальным – обычно такими словами через публицистов о разводе сообщают голливудские семейные пары с двумя детьми и совместными имуществом на сотни миллионов:

«После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами.

Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание и уважение».

Цицидоса просуществовала чуть меньше года – впервые они наладили контакт, очевидно, на турнире в Риме в прошлом мае. Одноименный инстаграм, документировавший роман, появился 10 июня (но в сентябре функционировать перестал). С тех пор они вместе тренировались,

болели друг за друга на турнирах

отдыхали,

ходили на мероприятия,

играли микст на неофициальных турнирах (на официальных – собирались, но не успели).

Теннисисты охотно говорили друг о друге: Бадоса рассказывала, что еще до начала отношений Циципас стал первым теннисистом, который ей приснился (во сне они оба выиграли Australian Open), Циципас – что нашел любовь всей жизни, и больше не имеет значения, будет ли он брать титулы . Это насторожило болельщиков, несмотря даже на то, что возлюбленные якобы сразу между собой обозначили приоритет карьер над отношениями.

Вообще Циципас, которого очевидно эмоции захлестывали сильнее, наговорил много всего: например, что Бадоса – первая женщина, к которой он почувствовал уважение. Это странно слышать от любого 25-летнего мужчины, а особенно от того, кто пришел в сложную профессию по следам собственной мамы.

Также возлюбленные рассказали, что Циципас инициировал первый поцелуй и первым признался в любви, но Бадоса первой извиняется после ссор. В целом, они так активно делились своим романом, что в соцсетях злорадствовали даже больше обычного: говорили, что это все пиар-ход для продвижения теннисной документалки Netflix, а также гадали, как быстро эти отношения закончатся.

В конце сентября Паула и Стефанос опубликовали знойный совместный черно-белый портрет работы фотографа ATP и WTA Радки Лейтмериц ,

но на следующий день аккаунт tsitsidosa внезапно опустел и больше не вернулся. Контент на этом, правда, не кончился: забеспокоившихся фанатов вскоре успокоила новая фотография на фоне Бурдж-Халифы.

С тех пор они провели межсезонный отпуск на Мальдивах, параллельно отыграли Australian Open , а также в Майами побывали на базе местного «Интера» и встретились с его хозяином Дэвидом Бекхэмом.

В прошлом месяце в Монте-Карло, где Циципас выиграл первый «Мастерс» за два года, Бадосы не было – она готовилась к турниру в Штутгарте (сложившемуся в итоге неудачно ). Они воссоединились пару недель спустя в Мадриде – как оказалось, ненадолго.

Несмотря на то, что теннисисты, предположительно, остались друзьями, из аккаунта Циципаса удалены все фотографии с Бадосой, где нет Дэвида Бекхэма, и они друг от друга отписаны.

На этой неделе оба сыграют на тысячнике в Риме.

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Фото: instagram.com /tsitsipetra, stefanostsitsipas98; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Matthew Stockman, Rich Polk