Циципас об оговорке Бадосы в послематчевом интервью: «На секунду задумался, с каких пор я женат. Видимо, это какой-то намек»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас ахахаха Теннис

Паула Бадоса и Стефанос Циципас впервые выступили в миксте.

На выставочном турнире в Абу-Даби они обыграли Даниила Медведева и Софию Кенин.

После этого победители дали интервью на корте.

ПБ: Мне кажется, сегодня была проверка. Или мы разведемся, или все будет складываться лучше и лучше.

СЦ: Ты хотела сказать «расстанемся»?

ПБ: Да, не разведемся, а расстанемся. Извини!

СЦ: На секунду задумался, с каких пор я женат. (Циципас улыбается, Бадоса смеется.) Видимо, это какой-то намек.

Это был потрясающий матч. Для меня настоящее удовольствие – делить корт не просто с Паулой, а с человеком, за которым я наблюдаю уже несколько лет. Моя любимая теннисистка.

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1 комментарий
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Ахаха, как же тонко и на опыте исполняет Бадоса , как будто уже опытная женщина)
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