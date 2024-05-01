Лехечка о том, что Качин попросил у Надаля футболку: «Странно думать во время матча о том, чтобы попросить соперника что-то тебе подарить»

Теги Рафаэль Надаль Mutua Madrid Open Педро Качин Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка прокомментировал поступок Педро Качина.

Во время рукопожатия после поражения от Рафаэля Надаля Качин попросил у испанца футболку.

– Вы бы сделали то же самое?

– Не знаю. Может быть, но тяжело сказать, потому что я выходил на корт побеждать. Когда ты здесь ради победы, то трудно после подбежать к сопернику и попросить, чтобы он что-то дал. 

Не хочу показаться неуважительным – это последнее, чего бы мне хотелось, но если во время матча думаешь о том, чтобы попросить соперника отдать что-нибудь, то зачем ты там вообще находишься? Это как-то странно, на мой взгляд.

У каждого может быть свое мнение на этот счет и я всецело уважаю поступок Педро. Это абсолютно нормально, все в порядке. Но сам бы я так не поступил.

Я бы сделал это, может быть, после окончания турнира. Если бы увидел [Надаля] где-нибудь, то просто попросил бы сфотографироваться, как я сделал после нашей тренировки. Потому что тогда не знал, будет ли у меня шанс потренироваться с ним снова или мы сыграть матч.

Но если говорить о том, что он бы подарил мне футболку, то я не знаю, я просто не выхожу на матч с такими намерениями. У меня другой подход.

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2 комментария
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:)) Лехечка реально pi##ed-off на мадридские трибуны, поэтому выдаёт базу.
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Ох, уж этот альфа-самец Лехечка) даже страшно представить, о чем он там думает во время матча, видимо, мысленно разделывает соперника как Лектер Ганнибал на части:))) а вот Качин не постеснялся выглядеть сентиментальным)
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