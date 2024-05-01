Надаль о турнире в Мадриде: «За два дня до Барселоны я не знал, сыграю ли снова официальный матч, а теперь провел на турнире две недели. Это было незабываемо»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от последнего матча в Мадриде.

Испанец в 1/8 финала уступил Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.

«Это была особенная неделя для меня, очень позитивная во многих отношениях, как в личном плане, так и для моего тенниса. У меня появилась возможность снова сыграть на корте. Несколько недель назад, за два дня до Барселоны я не знал, сыграю ли снова официальный матч, а теперь провел на турнире две недели Это было незабываемо.

Единственное, что я могу сказать, – «спасибо». Это было невероятное путешествие, которое началось еще в детстве. Впервые я приехал в Мадрид в 2003 году, когда турнир проходил в помещении. Победа в 2005-м стала одной из самых ярких. С тех пор все безоговорочно меня поддерживают. Не могу передать то, насколько я благодарен.

Глядя на фотографии [на баннерах], кажется, что некоторые из них были сделаны целую жизнь назад. Все, что я могу сделать, – это поблагодарить всех, кто помогал мне в моей карьере. Хотя она еще не закончена, это последний раз, когда я играл в Мадриде. Вы сделали мне подарок, который важнее всех выигранных мною турниров «Большого шлема». Эмоции от игры в Мадриде, перед испанскими болельщиками – это то, что останется со мной навсегда.

Мне повезло, что мое хобби – моя работа, и я могу делать ее очень хорошо. Мне очень повезло, что у меня есть все эти впечатления, и я не могу просить о большем. Титулы и спортивные моменты – это захватывающе. Но, надеюсь, я подал хороший пример будущим поколениям, потому что это важнее всего.

Спорт порождает волнение и эмоции. Я знаю это как болельщик. Надеюсь, что, судя по тому, что я вижу, вы все это чувствуете. Единственное, что я могу сказать, это «спасибо». Это все, что я могу сказать, потому что это то, что я чувствую. Сегодня был один из тех дней, с которым сложно справиться. Я думаю, что жизнь и мое тело уже давно говорили мне, что этот момент должен был наступить».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался