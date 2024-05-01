Лехечка о победе над Надалем: «12, 13 тысяч людей кричали «Рафа! Рафа!» снова и снова, пока я пытался подать»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Чех победил в 1/8 турнира в Мадриде со счетом 7:5, 6:4.

«Я будто был в другой вселенной. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного, находясь на теннисном корте. 12, 13 тысяч людей кричали «Рафа! Рафа!» снова и снова, пока я пытался подать.

Честно говоря, не знаю, как мне удалось справиться. Но это показывает, что я стал опытнее в последние пару лет и сегодня смог этим воспользоваться».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

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2 комментария
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Молодец✊справился 👍‼️
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