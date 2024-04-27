Надаль обыграл соперника из топ-20 впервые с 2022-го
Рафаэль Надаль обыграл №11 Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 7:6(6), 6:3.
В первом сете Надаль упустил преимущество 2:0, а потом ушел с 3:4. На тай-брейке он вел 6:2, но счет стал 6:6.
Испанец победил соперника из топ-20 впервые с итогового турнира 2022-го. Два матча подряд он выиграл впервые с января этого года.
На прошлой неделе Надаль в двух сетах проиграл де Минауру в Барселоне.
Надаль – пятикратный чемпион мадридского «Мастерса». В этом году он выступает на турнире последний раз в карьере.
Теперь он поборется с Педро Качином, который сегодня прошел Фрэнсиса Тиафу.
Величие
Переломанный, медленный, без подачи, без нормального приёма, Надаль всё равно обыгрывает игрока топ-10 (ну ладно, топ-11).
За счёт чего? Разнообразие, игровой интеллект, воля к победе. Но в плане физики, конечно, на это тяжело смотреть.
Рафа-08 (или -13, или -17, да даже и -22) отдал бы такому Надалю пару геймов.
А сколько матчей с топ-20 он сыграл за это время? (Ответ: один, на прошлой неделе.)
Потенциально уже в 1/4 финала может встретиться с Медведевым, в 1/2 финала - с Синнером, в финале - с Алькарасом.