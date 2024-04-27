Надаль обыграл соперника из топ-20 впервые с 2022-го

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Алекс де Минаур Теннис

Рафаэль Надаль обыграл №11 Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Мадриде  – 7:6(6), 6:3.

В первом сете Надаль упустил преимущество 2:0, а потом ушел с 3:4. На тай-брейке он вел 6:2, но счет стал 6:6.

Испанец победил соперника из топ-20 впервые с итогового турнира 2022-го. Два матча подряд он выиграл впервые с января этого года.

На прошлой неделе Надаль в двух сетах проиграл де Минауру в Барселоне.

Надаль – пятикратный чемпион мадридского «Мастерса». В этом году он выступает на турнире последний раз в карьере.

Теперь он поборется с Педро Качином, который сегодня прошел Фрэнсиса Тиафу.

18 комментариев
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Надаль находясь одной ногой на пенсии, побеждает бегунков на границе топ 10.
Величие
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+16
Ну что тут можно сказать?
Переломанный, медленный, без подачи, без нормального приёма, Надаль всё равно обыгрывает игрока топ-10 (ну ладно, топ-11).
За счёт чего? Разнообразие, игровой интеллект, воля к победе. Но в плане физики, конечно, на это тяжело смотреть.
Рафа-08 (или -13, или -17, да даже и -22) отдал бы такому Надалю пару геймов.
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+14
Приятно видеть Рафу в игре. Первый сет как-то тяжело давался, моментами казалось даже, что наелся, а во втором вполне так неплохо.
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+6
Отлично. Молодец Рафаэль👍 . Ты лучший. Чем бы все это не закончилось. Удачи в следующем матче✊.
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-1
+4
Ответ TennisGeek
Ну что тут можно сказать? Переломанный, медленный, без подачи, без нормального приёма, Надаль всё равно обыгрывает игрока топ-10 (ну ладно, топ-11). За счёт чего? Разнообразие, игровой интеллект, воля к победе. Но в плане физики, конечно, на это тяжело смотреть. Рафа-08 (или -13, или -17, да даже и -22) отдал бы такому Надалю пару геймов.
Понятно. Он сам говорит рано ещё говорить о состоявшемся возвращении. .....шаг за шагом....
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А что я говорил, я абсолютно не удивлен его победе, Рафа не проигрывает два раза подряд, он был и есть супер звезда тенниса, жаль что уже на закате великой теннистной карьеры, но его рано списывать со счетов)))
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Заслуженно обыграл.
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На самом деле очень интересно, чего сможет добиться такой Надаль вплоть до августа. Пока что совершенно разные сценарии есть. Диапазон от вылета от Качина до .... Можете смеяться, но до титула на Гарросе или ОИ. С любым другим теннисистом на другом покрытии я бы, учитывая возраст и игру Надаля крайние полтора года, я бы и ломаного куска железа на успех не поставил, но Надаль на грунте - это совершенно особенное явление, нечто выходящее за рамки спорта в частности и человеческих возможностей в целом. Тем интереснее, господа.
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Обводящий бэкхенд при 15:30 в последнем гейме просто отвал башки. Браво!
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Заголовок смешной, конечно.
А сколько матчей с топ-20 он сыграл за это время? (Ответ: один, на прошлой неделе.)
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Отличный теннис от Рафы!
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Ответ TennisGeek
Ну что тут можно сказать? Переломанный, медленный, без подачи, без нормального приёма, Надаль всё равно обыгрывает игрока топ-10 (ну ладно, топ-11). За счёт чего? Разнообразие, игровой интеллект, воля к победе. Но в плане физики, конечно, на это тяжело смотреть. Рафа-08 (или -13, или -17, да даже и -22) отдал бы такому Надалю пару геймов.
Да, как говорится, возраст не спрячешь. 3 июня стукнет 38 лет. Физика уже не та, но все равно вытаскивает за счёт других качеств. Может, повезёт дойти до финала, хотя соперники в 1/4 уже будут очень серьёзные.
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Ответ checker
еще один проходной для Рафы соперник.. как же будет велико его разочарование, когда он встретися с настоящим топом..
3 круг будет, по сути, проходным.
Потенциально уже в 1/4 финала может встретиться с Медведевым, в 1/2 финала - с Синнером, в финале - с Алькарасом.
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Ну круто же!
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Усатый школьник позорище, после такого надо сразу карьеру заканчивать)
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