Надаль обыграл соперника из топ-20 впервые с 2022-го

обыграл №11 во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 7:6(6), 6:3.

В первом сете Надаль упустил преимущество 2:0, а потом ушел с 3:4. На тай-брейке он вел 6:2, но счет стал 6:6.

Испанец победил соперника из топ-20 впервые с итогового турнира 2022-го. Два матча подряд он выиграл впервые с января этого года.

На прошлой неделе Надаль в двух сетах проиграл де Минауру в Барселоне.

Надаль – пятикратный чемпион мадридского «Мастерса». В этом году он выступает на турнире последний раз в карьере.

Теперь он поборется с Педро Качином, который сегодня прошел .