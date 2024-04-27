Надаль после победы над де Минауром: «Нужно время. В какие-то моменты я играл на хорошем уровне, но пока нет стабильности»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Алекс де Минаур Теннис

Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над Алексом де Минауром.

Испанец выиграл 7:6(6), 6:3.

– Иногда казалось, что прежний Рафа вернулся.

– Нет-нет, пока нет (смеется). Нужно время. В какие-то моменты я играл на хорошем уровне, проходили удачные комбинации, но пока нет стабильности. Я очень рад, что смог побороться с таким сильным соперником, как Алекс. Для меня очень важно, что я смог так отыграть больше двух часов. Атмосфера просто невероятна. Словами не передать, как я благодарен всем на трибунах.

– Матч получился интенсивным, и вы играли с соперником, который проводит очень сильный сезон. Это заставило вас поверить, что вы снова сможете добиваться высоких результатов?

– Не знаю. В последние два года дело было не в уровне игры, а скорее в проблемах со здоровьем. Если я смогу играть несколько недель подряд и показывать свой теннис, посмотрим, как далеко я смогу зайти и насколько конкурентоспособен буду. Пока рано об этом говорить. Нужно двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как я восстановлюсь.

7 комментариев
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Честно говоря, посмотрел моментами, грустно видеть Надаля каким-тонемного тяжёлым и немного неповоротливым, руки помнят конечно, но общее впечатление - в общем это точно последний сезон...
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Ответ Alex Mahone21
Где все те люди которые писали комментарии что это списанный игрок,что он не обыграет австралийца,где вы все?Лица к осмотру ваши!
Как бы Надаль сам давал/даёт такие комментарии)
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Будь сильным Рафаэль. Ты нужен всему мировому спорту. Постарайся✌.
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В во втором сете что то с Минауром случилось - в полном коматозе был.
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Рафа крут,всегда рад его победам(хотя я не его болельщик).Меня удивляет время,я вот помню Рафу 18 или 19 летним,и вот он ветеран.И хочется больше смотреть игр таких игроков
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