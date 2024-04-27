Надаль после победы над де Минауром: «Нужно время. В какие-то моменты я играл на хорошем уровне, но пока нет стабильности»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над Алексом де Минауром.

Испанец выиграл 7:6(6), 6:3.

– Иногда казалось, что прежний Рафа вернулся.

– Нет-нет, пока нет (смеется). Нужно время. В какие-то моменты я играл на хорошем уровне, проходили удачные комбинации, но пока нет стабильности. Я очень рад, что смог побороться с таким сильным соперником, как Алекс. Для меня очень важно, что я смог так отыграть больше двух часов. Атмосфера просто невероятна. Словами не передать, как я благодарен всем на трибунах.

– Матч получился интенсивным, и вы играли с соперником, который проводит очень сильный сезон. Это заставило вас поверить, что вы снова сможете добиваться высоких результатов?

– Не знаю. В последние два года дело было не в уровне игры, а скорее в проблемах со здоровьем. Если я смогу играть несколько недель подряд и показывать свой теннис, посмотрим, как далеко я смогу зайти и насколько конкурентоспособен буду. Пока рано об этом говорить. Нужно двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как я восстановлюсь.