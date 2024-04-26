Онс Жабер: «Арина Соболенко победила в 2021-м, я в 2022-м, потом она снова в 2023-м. Я пошутила: «Теперь моя очередь»

Онс Жабер поделилась ожиданиями от турнира в Мадриде.

Во втором круге туниска победила Анну Каролину Шмидлову – 6:4, 5:7, 6:3. Дальше Жабер сыграет с Лейлой Фернандес.

«На самом деле, я очень люблю Мадрид – моя любимая футбольная команда из этого города. Так что всегда здорово вернуться и снова почувствовать эту атмосферу. Всегда говорила мужу, что хотела бы здесь жить.

Мне нравится здесь играть. Арина [Соболенко] победила в 2021-м, я в 2022-м, потом она снова в 2023-м. Я пошутила: «Теперь моя очередь».

Жабер также рассказала о работе с Фернандо Вердаско, который сейчас заменяет ее основного тренера:

«Я пытаюсь перенять испанское отношение к грунту. Было бы неплохо так играть».