Жабер о победе в Мадриде: «Мне помогали животные»

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала, что помогло ей выиграть титул в Мадриде.

«Мне помогали животные. Я развлекалась, у меня были карточки, и я решила, что буду тянуть по одной в день. На них были животные, и каждое что-то говорило. Я это использовала.

Я тянула карту и спрашивала, что мне нужно сделать, чтобы выиграть. Одно животное сказало стараться изо всех сил. Другое рассказало, что я играю с легендой. Это была Симона Халеп. Так что идеально вышло.

Еще одно животное сказало, что нужно использовать интеллект для подготовки, а другое сказало действовать. Так что каждый раз все идеально совпадало.

Я так уже делала, но не с животными. В Чикаго. У меня была книжка «21 теннисный урок», и я открывала ее на случайной странице. Там было написано, чему теннис может тебя научить, и я это использовала. Но в Мадриде получилось еще лучше. Спасибо за помощь, животные друзья».

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