Жабер о победе в Мадриде: «Перед финалом очень нервничала, пыталась дышать как беременная»

Десятая ракетка мира рассказала о нервах перед финалом в Мадриде. До него она проиграла четыре из пяти финалов, но в итоге победила и взяла крупнейший титул в карьере.

«Если честно, я до сих пор не могу поверить. После полуфинала я прошла через столько разных эмоций. Очень нервничала, пыталась дышать как беременная.

Очень не хотелось снова разочароваться.

Я так рада, что не пришлось долго ждать титул, потому что я была расстроена после Чарлстона и Штутгарта (проиграла в финале и полуфинале соответственно – Sports.ru). Я была очень близка и знаю, что играла очень хорошо.

Я очень много работала, и это приносит результаты. Даже не могу сейчас описать свои чувства».

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