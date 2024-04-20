Циципас и Рууд разыграют второй титул за две недели 

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас и шестая ракетка мира Каспер Рууд второй раз за две недели встретятся в финале.

Счет их личных встреч – 2:2.

Все матчи, которые они провели на уровне ATP:

2021, Мадрид, грунт, 1/16 финала – победил Каспер Рууд со счетом 7:6(4), 6:4.

2021, Торонто, хард, 1/4 финала – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.

2024, Лос-Кабос, хард, 1/2 финала – победил Каспер Рууд со счетом 6:4, 7:6(4).

2024, Монте-Карло, грунт, финал – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.