Циципас и Рууд разыграют второй титул за две недели 

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас и шестая ракетка мира Каспер Рууд второй раз за две недели встретятся в финале.

Счет их личных встреч – 2:2. 

Все матчи, которые они провели на уровне ATP:

2021, Мадрид, грунт, 1/16 финала – победил Каспер Рууд со счетом 7:6(4), 6:4.

2021, Торонто, хард, 1/4 финала – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.

2024, Лос-Кабос, хард, 1/2 финала – победил Каспер Рууд со счетом 6:4, 7:6(4).

2024, Монте-Карло, грунт, финал – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.

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9 комментариев
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Ну что, пора Касперу обыгрывать Ципу, хотя бы в этом финале)))
+5
-1
+4
Ruud 0-7 in finals above the ATP 250 level, Tsitsipas 0-10 in ATP 500 finals. One of these infamous records will [fall] tomorrow

(c)
+4
-1
+3
Ответ tanith
ни одного трехсетовика
А ещё везде был счет 6:4. Можно делать ставку
+2
0
+2
Победы Каспера получались трудными
+1
0
+1
ни одного трехсетовика
+1
0
+1
Теперь то уж Каспер не оплошает и победит, я так думаю…)
+2
-1
+1
Все их матчи не помню,но счет одинаковый почти в статистике,интересно
0
0
0
Забавно, они выигрывали матчи с одинаковыми счетами)) у каждого свой)
0
0
0
Ответ costa0545
Ну что, пора Касперу обыгрывать Ципу, хотя бы в этом финале)))
не обыграет
+1
-1
0
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