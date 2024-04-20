Циципас и Рууд разыграют второй титул за две недели
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас и шестая ракетка мира Каспер Рууд второй раз за две недели встретятся в финале.
Счет их личных встреч – 2:2.
Все матчи, которые они провели на уровне ATP:
2021, Мадрид, грунт, 1/16 финала – победил Каспер Рууд со счетом 7:6(4), 6:4.
2021, Торонто, хард, 1/4 финала – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.
2024, Лос-Кабос, хард, 1/2 финала – победил Каспер Рууд со счетом 6:4, 7:6(4).
2024, Монте-Карло, грунт, финал – победил Стефанос Циципас со счетом 6:1, 6:4.
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