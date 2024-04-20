Циципас выиграл десятый матч подряд и вышел во второй финал за две недели

Стефанос Циципас победил 59-ю ракетку мира Душана Лайовича в полуфинале турнира в Барселоне.

Грек продолжил победную серию после титула «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл 10-й матч подряд. В финале он снова сыграет с Каспером Руудом.

У грека 11 титулов. Статистика Циципаса в финалах ATP 500 – 0:10. Он трижды проигрывал в Барселоне: в 2018-м и в 2021-м Рафаэлю Надалю, в 2023-м – Карлосу Алькарасу.