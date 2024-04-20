Циципас выиграл десятый матч подряд и вышел во второй финал за две недели

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас победил 59-ю ракетку мира Душана Лайовича в полуфинале турнира в Барселоне. 

Грек продолжил победную серию после титула «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл 10-й матч подряд. В финале он снова сыграет с Каспером Руудом.

У грека 11 титулов. Статистика Циципаса в финалах ATP 500 – 0:10. Он трижды проигрывал в Барселоне: в 2018-м и в 2021-м Рафаэлю Надалю, в 2023-м – Карлосу Алькарасу.

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7 комментариев
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Интересно, для обоих особенный финал, кто то возьмёт первый 500))
+8
0
+8
У обоих 0 побед в финалах ATP 500. У грека 3 мастерса на грунте, у норвежца - 2 грунтовых финала ТБШ.
Будет очень интересно посмотреть финал таких достойных грунтовиков!
+2
0
+2
Ципа может 1500 очков за 2 недели взять. Нехило!
+3
-1
+2
Ответ Alisa_WW
Интересно, для обоих особенный финал, кто то возьмёт первый 500))
Рууд может взять первое что-то не 250 ))
+3
-1
+2
Монте-Карло-Барселона - копировать-вставить
+1
0
+1
Стёпа на грунте прям воскрес!
0
0
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Ответ Антон Тимофеев
Ципа может 1500 очков за 2 недели взять. Нехило!
Он же защищает.
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