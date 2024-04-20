Каспер Рууд: «Эти три поражения в финалах в этом году сделали меня еще более голодным до победы»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал выход в финал на ATP 500 в Барселоне.

На прошлой неделе норвежец дошел до финала в Монте-Карло, где уступил Стефаносу Циципасу. В этом сезоне он также не смог выиграть в финалах в Лос-Кабос и Акапулько.

За титул в Барселоне он снова сыграет со Стефаносом Циципасом.

– Вы вышли в четвертый финал в этом году, но ни разу там не выиграли. Что вам нужно для этого?

– Хороший вопрос. Эти три поражения в финалах в этом году сделали меня еще более голодным до победы. Сегодня мне будет это сниться.

На прошлой неделе я слишком сильно на себя давил. А я показываю лучший результат, когда спокоен и не думаю слишком много. Именно так я и сделал сегодня. Если ты слишком много крутишь в голове: «Я играю за выход в финал, я играю за это, я играю за то...», то легко впасть в этот образ мыслей.

Просто постараюсь играть как бы... не то, чтобы «безмозгло», но надо просто не думать слишком много о том, что будет стоять на кону. Я постараюсь еще раз хорошо выступить здесь, в Барселоне, прежде чем закончится неделя и мы уедем в Мадрид.

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6 комментариев
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Спокойствия и уверенной победы желаю Рууду!
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в финале все равно наложишь в штаны
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Позвони Медведеву… Рууд
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Ответ UralOrenburg1990
в финале все равно наложишь в штаны
Голодная муха
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