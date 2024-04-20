Рууд вышел во второй финал за две недели

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд победил Томаса Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:4 в полуфинале ATP 500 в Барселоне. В первом сете он отыграл сет-пойнт.

Норвежец вышел во второй финал подряд. На прошлой неделе он уступил Стефаносу Циципасу на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Теперь Рууд сыграет за титул с победителем встречи между Стефаносом Циципасом и Душаном Лайовичем.

У Рууда 10 титулов ATP, все – категории ATP 250. Последние пять финалов он проиграл.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нужно брать реванш у Степана за финал в Монако.
Желаю удачи Касперу и взять первый титул ATP 500 !
+2
0
+2
Еще и вышел на 3 место в гонке.
На корте имени своего кумира может повезет уже в финале, а? 😒
+2
-1
+1
Похоже нас ждёт повторение финала в Монте-Карло🤷‍♀️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий