Рууд вышел во второй финал за две недели
Каспер Рууд победил Томаса Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:4 в полуфинале ATP 500 в Барселоне. В первом сете он отыграл сет-пойнт.
Норвежец вышел во второй финал подряд. На прошлой неделе он уступил Стефаносу Циципасу на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Теперь Рууд сыграет за титул с победителем встречи между Стефаносом Циципасом и Душаном Лайовичем.
У Рууда 10 титулов ATP, все – категории ATP 250. Последние пять финалов он проиграл.
Желаю удачи Касперу и взять первый титул ATP 500 !
На корте имени своего кумира может повезет уже в финале, а? 😒