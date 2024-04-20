Рууд вышел во второй финал за две недели

Каспер Рууд победил Томаса Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:4 в полуфинале ATP 500 в Барселоне. В первом сете он отыграл сет-пойнт.

Норвежец вышел во второй финал подряд. На прошлой неделе он уступил Стефаносу Циципасу на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Теперь Рууд сыграет за титул с победителем встречи между Стефаносом Циципасом и Душаном Лайовичем.

У Рууда 10 титулов ATP, все – категории ATP 250. Последние пять финалов он проиграл.