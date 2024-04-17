Алькарас о травме, которую получил в Монте-Карло: «Это стало следствием смены мячей и покрытия»

Теги ATP Mutua Madrid Open Rolex Monte-Carlo Masters Barcelona Open BancSabadell Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, почему снялся с турнира в Монте-Карло.

Испанец также пропустил ATP 500 в Барселоне и не уверен, что выступит в Мадриде.

«Все началось в пятницу, перед стартом турнира. Это стало следствием смены мячей и покрытия. В начале тренировки я заметил, что рука немного тяжелеет.

Я не придал этому значения, потому что уже испытывал подобное чувство раньше: рука тяжелеет, но можно нормально продолжать. Поменяли мячи, и на первом же ударе справа, который я пробил, сразу заметил, что что-то происходит.

Я попробовал еще раз, на всякий случай, вдруг это была случайность – но тут понял, что нет, не могу. Я позвал физио, прекратил тренировку. Мы провели тесты и поняли, что надо сниматься.

Честно говоря, я не знаю точно, [что это за травма]. Этим занимается врач, а я не хочу уделять этому слишком много внимания. Но она не от перегрузки».

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9 комментариев
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выходит, Даня Медведев был прав, так ещё и сильно раньше остальных забил тревогу. а сколько негатива было-то в его адрес...
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Пару лет назад думал что от Алькараса нет спасения в теннисе, что он перепишет все рекорды бигов, но сначала сезона ситуация круто поменялась, Синнер занял место Алькараса, пока он получает травмы, но считаю этот будущий биг 2 на двоих может взять в общем столько же сколько биг 3 примерно, так что у Алькараса две проблемы травмы и Синнер, вторая глобальная, для всего тенниса
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Ну Степке проигрывали и все биги, все равно выход в полуфинал намного лучше чем пропуск Мастерса
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Странно ведёт себя АТР.
Одной рукой лепит из чего попало ими же назначенных в "будущее тенниса", агрессивно PRит и тянет их за уши, где только возможно.
А другой - калечит их чехардой с мячами.
м-даа ....
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Ответ bobodo12
Ну что Вы.. Какая же Синнер проблема, тем более глобальная. Он не проблема, а всего лишь препятствие, которое прекрасно преодолевается, что Стёпка Циципас в МК и продемонстрировал. https://www.sports.ru/tennis/1115995244-cziczipas-o-tretem-titule-v-monte-karlo-ya-dazhe-ne-stavil-czelyu-pobe.html
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/9/14/8a5dd8829484cbc135ca59c2d7bae.jpeg?f=webp&q=90&w=730
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