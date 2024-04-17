Алькарас о травме, которую получил в Монте-Карло: «Это стало следствием смены мячей и покрытия»

Карлос Алькарас рассказал, почему снялся с турнира в Монте-Карло.

Испанец также пропустил ATP 500 в Барселоне и не уверен, что выступит в Мадриде.

«Все началось в пятницу, перед стартом турнира. Это стало следствием смены мячей и покрытия. В начале тренировки я заметил, что рука немного тяжелеет.

Я не придал этому значения, потому что уже испытывал подобное чувство раньше: рука тяжелеет, но можно нормально продолжать. Поменяли мячи, и на первом же ударе справа, который я пробил, сразу заметил, что что-то происходит.

Я попробовал еще раз, на всякий случай, вдруг это была случайность – но тут понял, что нет, не могу. Я позвал физио, прекратил тренировку. Мы провели тесты и поняли, что надо сниматься.

Честно говоря, я не знаю точно, [что это за травма]. Этим занимается врач, а я не хочу уделять этому слишком много внимания. Но она не от перегрузки».