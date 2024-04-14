Алькарас снялся с турнира в Барселоне

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне. Он должен был защищать титул, который выигрывал два года подряд.

Ранее Алькарас пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы правого предплечья. Сейчас отмечается, что травмы нет, но испанец испытывает дискомфорт при мощном ударе справа.

5 комментариев
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Жаль.
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а где про лаки лузера сказали? мне кажется пока матчи основы не стартовали и нет расписания на первый день будут двигать сеть, Рубль станет на место в сетке Карлоса.
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А помните про знаменитый испанский допинг, за который их лишили флага.. Всё сходится

Журналист Герман Абрил:

– Важно подчеркнуть: Карлос Алькарас НЕ травмирован. Это было подтверждено вчера медицинскими тестами. Проблема в том, что он не очень хорошо чувствует себя при сильных ударах с форхенда. Важно, чтобы он снова обрел уверенность при выполнении удара.
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