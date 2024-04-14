Алькарас снялся с турнира в Барселоне
Третья ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне. Он должен был защищать титул, который выигрывал два года подряд.
Ранее Алькарас пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы правого предплечья. Сейчас отмечается, что травмы нет, но испанец испытывает дискомфорт при мощном ударе справа.
Журналист Герман Абрил:
– Важно подчеркнуть: Карлос Алькарас НЕ травмирован. Это было подтверждено вчера медицинскими тестами. Проблема в том, что он не очень хорошо чувствует себя при сильных ударах с форхенда. Важно, чтобы он снова обрел уверенность при выполнении удара.