Алькарас второй год подряд снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас снялся с турнира в Монте-Карло из-за травмы правого предплечья.

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты старался восстановиться от травмы круглого пронатора правой руки. Но у меня не вышло, и я не смогу выступить🥲.

Очень ждал возможности сыграть... До встречи в следующем году!» – написал Алькараc в твиттере.

Место испанца в сетке займет лаки-лузер Лоренцо Сонего. Во втором круге он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

Напомним, в прошлом году Алькарас пропустил «Мастерс» в Монако из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.