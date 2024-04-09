Алькарас второй год подряд снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Теги травмы ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас снялся с турнира в Монте-Карло из-за травмы правого предплечья.

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты старался восстановиться от травмы круглого пронатора правой руки. Но у меня не вышло, и я не смогу выступить🥲.

Очень ждал возможности сыграть... До встречи в следующем году!» – написал Алькараc в твиттере.

Место испанца в сетке займет лаки-лузер Лоренцо Сонего. Во втором круге он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

Напомним, в прошлом году Алькарас пропустил «Мастерс» в Монако из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.

12 комментариев
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Если проблем не возникнет, то ждем Новака в финале
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Походу травмировал правую руку глядя на фотки Радукану
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Ответ sedric
Как обычно, когда Алькараса заранее поздравляют с титулом, случается какая-то фигня. Ну и зачем мне теперь солнце Монако? И женского тенниса нет на неделе. В общем, ухожу в недельный запой.
Все ожидаемо , ребята накушались в Америке
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хитрит Карасик- бережет себя на испанские турниры чтобы там перед своей публикой не облажаться
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Карлос 7 апреля досрочно завершил тренировку из-за болей в руке, здесь этой новости не видел
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Ответ Иван Дичковский
Музетти или Филс в 3 круге. Напомню Музетти год назад на этом мастерсе серба обыгрывал. Чем Филс хуже итальянца Нарди? Француз для этого талантлив достаточно. Карлосу выздоровления.
По такой логике, чем сотня игроков хуже Нарди. Значит, они все могут обыграть Джока. Впрочем, как и любой игрок до окончания матча, но это в теории))
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Ответ Stas Salesov
Теперь никто не помешает Касперу Рууду выйти в финал из этой половины😌
А почему бы и нет?)
Сразу мастерс и на любимом грунте
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