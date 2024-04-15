Отец Циципаса о победе Стефаноса в Монте-Карло: «С тренерской точки зрения это один из лучших турниров, которые он когда-либо проводил на грунте»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Теннис

Апостолос Циципас прокомментировал победу сына на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В финале грек обыграл Каспера Рууда 6:1, 6:4.

«Я никогда не сомневался, что Стефанос будет играть на таком уровне. Конечно, не было никаких сомнений. Стефанос мечтатель. Он все еще молод душой и разумом.

Как и каждому человеку, ему нужно верить в жизнь, верить в цели, которые он перед собой ставит. Вот почему мы здесь. Чтобы напомнить, что каждый заслуживает того, чтобы быть таким, какой он есть».

Также он высказался о том, что Циципас прошел трех соперников из топ-10 – Александра Зверева, Янника Синнера и Каспера Рууда.

«Мы знаем, что значит играть на этом уровне. Всегда, когда преодолеваешь все эти трудности и препятствия, наступает огромное облечение для всей команды. Очень приятно, что нам удалось добиться успеха и извлечь максимум пользы. Вот что мы чувствуем. 

С тренерской точки зрения это один из лучших турниров, которые он когда-либо проводил на грунте. Случались моменты, когда он был, как мы говорим в теннисном мире, в ударе. И иногда ему удавалось сохранять этот высокий уровень игры на протяжении долгого времени, это было красиво. Надеюсь, в будущем мы еще увидим отличный теннис от Стефаноса.

[Эта неделя] показала, что он на правильном пути. Мы уже видим плоды его подготовки. Надеюсь, он будет свежим и поедет на «Ролан Гаррос» в наилучшем состоянии».

А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернется в топ-10

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1 комментарий
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мечтатель. Он все еще молод душой и разумом(!)
(с)
25 лет дитю. Двадцать пять.
м-даа ....
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