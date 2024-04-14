А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернется в топ-10

Победил в месте силы.

Стефанос Циципас и Монте-Карло – невероятная история любви. За последние четыре года грек брал титул на этом «Мастерсе» трижды.

В этом году в финале он победил десятую ракетку мира Каспера Рууда – 6:1, 6:4.

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Циципас приехал в Монте-Карло 12-й ракеткой мира после невнятного выступления в Майами, где он проиграл в первом же матче. Вообще последние полтора года складывались для него так скомканно и неуверенно, что он впервые с 2019-го выпал из топ-10.

Но в Монако он показал, что старый Циципас, претендовавший на «Большие шлемы», еще жив.

По ходу турнира он обыграл трех соперников из топ-10 – хотя за весь прошлый год у него была одна такая победа. Причем по ходу турнира он нанес всего второе поражение в сезоне Яннику Синнеру – правда, не без помощи судей ;

Он взял первый титул с августа-2023 – тогда он победил на мелком турнире в Лос-Кабос. В целом это его крупнейшая победа с Монте-Карло-2022;

За счет нее грек вернулся в топ-10 – на седьмую строчку.

И он был так рад этому трофею, что сначала упал на корт.

А до награждения даже всплакнул, сидя на скамейке.

И в чемпионской речи он тоже плакал.

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И как же классно Циципас отыграл весь турнир. Было видно, что возвращение на грунт и возвращение в Монте-Карло становятся моментом, который должен перевернуть весь сезон и вернуть Стефаносу уверенность в себе.

Подача и форхенд снова стали очень эффективными инструментами, которые помогают ему в тяжелые моменты.

Он по-прежнему хорош у сетки – например, против Рууда в финале он сходил вперед аж 29 раз и выиграл там 21 очко. Отличный показатель.

Но главное, что его номинально слабые стороны на грунте обращаются в силу. Он очень классно принимает – глубокая позиция и медленное покрытие дают ему время на то, чтобы размахнуться и отправить мяч глубоко или остро.

А бэкхенд уже не выглядит шатким и неуверенным – наоборот, Циципас выдает очень качественную оборону слева и при первом же шансе переводит по линии. Получается красота.

В первом сете финала у Рууда вообще не было никаких ответов на такую игру соперника. Во втором он чуть поменял тактику (встал ближе к задней линии на приеме второй подачи), нашел более уверенный форхенд и стал больше давить. Но этого все равно не хватило, чтобы перевернуть ход матча.

В общем, здорово, что такой Стефанос вернулся. В туре с ним будет интереснее.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney