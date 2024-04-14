А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернется в топ-10
Победил в месте силы.
Стефанос Циципас и Монте-Карло – невероятная история любви. За последние четыре года грек брал титул на этом «Мастерсе» трижды.
В этом году в финале он победил десятую ракетку мира Каспера Рууда – 6:1, 6:4.
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Циципас приехал в Монте-Карло 12-й ракеткой мира после невнятного выступления в Майами, где он проиграл в первом же матче. Вообще последние полтора года складывались для него так скомканно и неуверенно, что он впервые с 2019-го выпал из топ-10.
Но в Монако он показал, что старый Циципас, претендовавший на «Большие шлемы», еще жив.
По ходу турнира он обыграл трех соперников из топ-10 – хотя за весь прошлый год у него была одна такая победа. Причем по ходу турнира он нанес всего второе поражение в сезоне Яннику Синнеру – правда, не без помощи судей;
Он взял первый титул с августа-2023 – тогда он победил на мелком турнире в Лос-Кабос. В целом это его крупнейшая победа с Монте-Карло-2022;
За счет нее грек вернулся в топ-10 – на седьмую строчку.
И он был так рад этому трофею, что сначала упал на корт.
А до награждения даже всплакнул, сидя на скамейке.
И в чемпионской речи он тоже плакал.
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И как же классно Циципас отыграл весь турнир. Было видно, что возвращение на грунт и возвращение в Монте-Карло становятся моментом, который должен перевернуть весь сезон и вернуть Стефаносу уверенность в себе.
Подача и форхенд снова стали очень эффективными инструментами, которые помогают ему в тяжелые моменты.
Он по-прежнему хорош у сетки – например, против Рууда в финале он сходил вперед аж 29 раз и выиграл там 21 очко. Отличный показатель.
Но главное, что его номинально слабые стороны на грунте обращаются в силу. Он очень классно принимает – глубокая позиция и медленное покрытие дают ему время на то, чтобы размахнуться и отправить мяч глубоко или остро.
А бэкхенд уже не выглядит шатким и неуверенным – наоборот, Циципас выдает очень качественную оборону слева и при первом же шансе переводит по линии. Получается красота.
В первом сете финала у Рууда вообще не было никаких ответов на такую игру соперника. Во втором он чуть поменял тактику (встал ближе к задней линии на приеме второй подачи), нашел более уверенный форхенд и стал больше давить. Но этого все равно не хватило, чтобы перевернуть ход матча.
В общем, здорово, что такой Стефанос вернулся. В туре с ним будет интереснее.
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney