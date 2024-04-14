Циципас – Рууду после финала в Монте-Карло: «Неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поздравил Каспера Рууда с финалом в Монте-Карло.

Грек победил со счетом 6:1, 6:4 и взял третий титул на этом «Мастерсе».

Циципас и Рууд встречались на корте пять раз, четыре из них – на уровне ATP.

Норвежец проиграл пять последних финалов и все в категории выше ATP 250.

«Каспер, я бы сказал, что неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад. Я думал об этом. 

Поздравляю тебя и команду с потрясающим путешествием, которое вы совершили, чтобы здесь стоять.

Для тех, кто не в курсе – мы с Каспером давно знакомы, потому что были в одной возрастной категории. Мы начинали на самых маленьких кортах, которые вы вообще можете себе представить, и закончили матчем на этом корте, перед вами.

Мы играли перед потрясающим болельщиками. Я бы хотел отдать этому дань уважения».

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19 комментариев
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Не смог сдержаться, чтоб не унизить соперника.
Мелочно. Позорно.
Как всегда.
фуу
+13
-5
+8
Мне казалось, что он говорил о них обоих. У них есть одна личная встреча на уровне то ли челика, то ли фьючерса, а еще лет в 12 они играли вместе на детском турнире, и есть даже видео с их интервьюшками оттуда. Не мог же Циципас реально иметь в виду, что Рууд ноунейм, который только что с фьючерсов вылез)))
+9
-2
+7
откуда столько высокомерия, мамма миа?
+8
-2
+6
Ответ S.Graf
Не смог сдержаться, чтоб не унизить соперника. Мелочно. Позорно. Как всегда. фуу
Да это местные переводчики как всегда накосячили.
+7
-1
+6
Ответ Ничего Смешного
Степа забыл, что Каспер был в двух финалах тбш?
в трёх финалах
+5
0
+5
Ответ Ничего Смешного
Степа забыл, что Каспер был в двух финалах тбш?
Трех)
+5
-1
+4
Ответ Sincere
Мне казалось, что он говорил о них обоих. У них есть одна личная встреча на уровне то ли челика, то ли фьючерса, а еще лет в 12 они играли вместе на детском турнире, и есть даже видео с их интервьюшками оттуда. Не мог же Циципас реально иметь в виду, что Рууд ноунейм, который только что с фьючерсов вылез)))
Павлином Циципаса тоже ведь не просто так называют) Вроде об обоих, но в переводе, как минимум, звучит странно
+4
-1
+3
Ответ Sincere
Мне казалось, что он говорил о них обоих. У них есть одна личная встреча на уровне то ли челика, то ли фьючерса, а еще лет в 12 они играли вместе на детском турнире, и есть даже видео с их интервьюшками оттуда. Не мог же Циципас реально иметь в виду, что Рууд ноунейм, который только что с фьючерсов вылез)))
да про себя вечно вспоминает что из маленькой нетеннисной страны, и вот где оказался. Не имел он ничего плохого ввиду, здесь перевод такой корявый, и с Каспером хорошие у них отношения.
+4
-1
+3
Очень неприлично, Стен-никакого уважения к финалисту((, ни одного тёплого слова((( Павлин
+5
-3
+2
Стёпка никак не позврослеет
+4
-2
+2
Ответ S.Graf
как они ОБА начинали на фьючерсах (с) Это детали. На Фьючерсах начинали ВСЕ. Только зачем, вот зачем напоминать об этом проигравшему(!) сопернику?! Если бы он сказал о себе любимом что-то вроде "неплохо оказаться здесь после того, как Я начал играть на уровне «Фьючерсов»" - никаких вопросов. А так это звучит, как: - Ты недалеко ушёл от уровня Фьючерсов. У меня уже 3й Мастерс, а у тебя нет ничего выше 250. Ну чесс сло, ну просто жесть!
Ну я уже привык к вашей невероятной способности всё истолковать... своеобразно ))
+2
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Ответ Alex Morhan
Павлином Циципаса тоже ведь не просто так называют) Вроде об обоих, но в переводе, как минимум, звучит странно
Да, в переводе звучит как-то в лоб и будто бы провокационно, но я уверена, что он не совсем то имел в виду)
+2
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+2
Ответ justbored
на том (грунтовом) турнире Циципас как раз обыграл Рууда в финале
И нашёл великолепный момент, чтобы напомнить об этом проигравшему(!) сопернику. Только что(!) проигравшему.
Мрак.
+4
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+2
Пора на фьючерсах попылить - подытожил грек.
+1
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+1
Я, может, глуховат, конечно, но, по-моему, по ссылке он говорит как они ОБА начинали на фьючерсах. Санта Маргерита де Пула вспоминает в частности (выигранный им в 2016)
+2
-1
+1
Степа забыл, что Каспер был в двух финалах тбш?
+3
-2
+1
Ответ justbored
Я, может, глуховат, конечно, но, по-моему, по ссылке он говорит как они ОБА начинали на фьючерсах. Санта Маргерита де Пула вспоминает в частности (выигранный им в 2016)
на том (грунтовом) турнире Циципас как раз обыграл Рууда в финале
+1
0
+1
Ответ S.Graf
И нашёл великолепный момент, чтобы напомнить об этом проигравшему(!) сопернику. Только что(!) проигравшему. Мрак.
Чудовище, просто чудовище))
+1
0
+1
Ответ justbored
Да это местные переводчики как всегда накосячили.
как они ОБА начинали на фьючерсах
(с)
Это детали. На Фьючерсах начинали ВСЕ. Только зачем, вот зачем напоминать об этом проигравшему(!) сопернику?!
Если бы он сказал о себе любимом что-то вроде "неплохо оказаться здесь после того, как Я начал играть на уровне «Фьючерсов»" - никаких вопросов.
А так это звучит, как:
- Ты недалеко ушёл от уровня Фьючерсов. У меня уже 3й Мастерс, а у тебя нет ничего выше 250.

Ну чесс сло, ну просто жесть!
+2
-2
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