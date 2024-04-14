Циципас – Рууду после финала в Монте-Карло: «Неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад»

Стефанос Циципас поздравил Каспера Рууда с финалом в Монте-Карло.

Грек победил со счетом 6:1, 6:4 и взял третий титул на этом «Мастерсе».

Циципас и Рууд встречались на корте пять раз, четыре из них – на уровне ATP.

Норвежец проиграл пять последних финалов и все в категории выше ATP 250.

«Каспер, я бы сказал, что неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад. Я думал об этом.

Поздравляю тебя и команду с потрясающим путешествием, которое вы совершили, чтобы здесь стоять.

Для тех, кто не в курсе – мы с Каспером давно знакомы, потому что были в одной возрастной категории. Мы начинали на самых маленьких кортах, которые вы вообще можете себе представить, и закончили матчем на этом корте, перед вами.

Мы играли перед потрясающим болельщиками. Я бы хотел отдать этому дань уважения».