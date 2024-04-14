Циципас – Рууду после финала в Монте-Карло: «Неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад»
Стефанос Циципас поздравил Каспера Рууда с финалом в Монте-Карло.
Грек победил со счетом 6:1, 6:4 и взял третий титул на этом «Мастерсе».
Циципас и Рууд встречались на корте пять раз, четыре из них – на уровне ATP.
Норвежец проиграл пять последних финалов и все в категории выше ATP 250.
«Каспер, я бы сказал, что неплохо оказаться здесь после того, как мы начали играть на уровне «Фьючерсов» несколько лет назад. Я думал об этом.
Поздравляю тебя и команду с потрясающим путешествием, которое вы совершили, чтобы здесь стоять.
Для тех, кто не в курсе – мы с Каспером давно знакомы, потому что были в одной возрастной категории. Мы начинали на самых маленьких кортах, которые вы вообще можете себе представить, и закончили матчем на этом корте, перед вами.
Мы играли перед потрясающим болельщиками. Я бы хотел отдать этому дань уважения».
Мелочно. Позорно.
Как всегда.
фуу
Мрак.
(с)
Это детали. На Фьючерсах начинали ВСЕ. Только зачем, вот зачем напоминать об этом проигравшему(!) сопернику?!
Если бы он сказал о себе любимом что-то вроде "неплохо оказаться здесь после того, как Я начал играть на уровне «Фьючерсов»" - никаких вопросов.
А так это звучит, как:
- Ты недалеко ушёл от уровня Фьючерсов. У меня уже 3й Мастерс, а у тебя нет ничего выше 250.
Ну чесс сло, ну просто жесть!