Циципас о третьем титуле в Монте-Карло: «Я даже не ставил целью победу на этом турнире. Все произошло само собой»

Стефанос Циципас прокомментировал победную неделю в Монте-Карло.

Грек обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4 и взял третий титул на этом «Мастерсе» за четыре года.

По ходу турнира Циципас также обыграл Янника Синнер, Карена Хачанова и Александра Зверева.

– Насколько вам нужна была неделя вроде этой?

– Очень сильно. Мне очень нужна была такая неделя, особенно после тех сложных месяцев, которые тянулись со второй половины 2023-го.

Это было не лучшее время с точки зрения того, где я хотел бы быть. Я даже не ставил целью победу на этом турнире. Все произошло само собой.

Я никогда не мог представить, что выиграю этот турнир три раза. Даже когда победил здесь в первый раз, то, конечно, подумал, что это прекрасное чувство и что это место – особенное для меня. Но «Святая троица», как я это называю, – то, чем я очень дорожу. Возьму максимум из этого момента (улыбается).

Если сравнивать мой уровень тенниса с двумя предыдущими победами здесь, то я бы, наверное, сказал, что этот раз был лучшим. Я показал невероятный теннис. Вы легко можете сказать: «Стеф, ты выиграл здесь в первый раз, не упустив ни одного сета. Разве это не лучшее выступление в Монте-Карло?» Я бы ответил, что не совсем. В полуфинале у меня был соперник, который сейчас является теннисистом мирового класса, не желающим никому проигрывать, и у него сейчас очень хорошая серия (Синнер – Sports). Так что преодоление этого препятствия – определенно признак того, что мой теннис прогрессирует и я могу побеждать таких игроков.