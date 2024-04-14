Циципас о слезах после победы: «Мне хотелось третий титул, и я его получил. Это было очень сложно»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал третью победу в турнире в Монте-Карло.

Грек обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4. 

Циципас уже побеждал на этом турнире в 2021-м и 2022-м.

– Что скрывается за слезами?

– Это было очень сложно. Потрясающе вернуться на подиумы и побеждать в турнирах.

Я благодарю семью и друзей... и, если бог существует, его тоже – за то, что они сделали все возможным. Я очень благодарен каждому человеку, который стоит за этой победой.

Третий титул еще более особенный, чем в первый или второй. Для меня это просто невероятно. Сегодняшняя победа была очень нервной. Мне хотелось третий титул, и я его получил. Я очень счастлив сегодня.

Если бы несколько лет назад мне бы сказали, что у меня будет три титула здесь, я бы не поверил. Это невероятно. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Степу - с победой и дальнейших успехов! Только не плач, пожалуйста.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий