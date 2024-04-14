Циципас о слезах после победы: «Мне хотелось третий титул, и я его получил. Это было очень сложно»

Стефанос Циципас прокомментировал третью победу в турнире в Монте-Карло.

Грек обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.

Циципас уже побеждал на этом турнире в 2021-м и 2022-м.

– Что скрывается за слезами?

– Это было очень сложно. Потрясающе вернуться на подиумы и побеждать в турнирах.

Я благодарю семью и друзей... и, если бог существует, его тоже – за то, что они сделали все возможным. Я очень благодарен каждому человеку, который стоит за этой победой.

Третий титул еще более особенный, чем в первый или второй. Для меня это просто невероятно. Сегодняшняя победа была очень нервной. Мне хотелось третий титул, и я его получил. Я очень счастлив сегодня.

Если бы несколько лет назад мне бы сказали, что у меня будет три титула здесь, я бы не поверил. Это невероятно.