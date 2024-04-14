Циципас о слезах после победы: «Мне хотелось третий титул, и я его получил. Это было очень сложно»
Стефанос Циципас прокомментировал третью победу в турнире в Монте-Карло.
Грек обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.
Циципас уже побеждал на этом турнире в 2021-м и 2022-м.
– Что скрывается за слезами?
– Это было очень сложно. Потрясающе вернуться на подиумы и побеждать в турнирах.
Я благодарю семью и друзей... и, если бог существует, его тоже – за то, что они сделали все возможным. Я очень благодарен каждому человеку, который стоит за этой победой.
Третий титул еще более особенный, чем в первый или второй. Для меня это просто невероятно. Сегодняшняя победа была очень нервной. Мне хотелось третий титул, и я его получил. Я очень счастлив сегодня.
Если бы несколько лет назад мне бы сказали, что у меня будет три титула здесь, я бы не поверил. Это невероятно.