Мизулина о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Я бы не стала судить строго ребят. Они отдали свою жизнь на эти достижения, трудились, работали»
Екатерина Мизулина призвала не осуждать спортсменов, готовых ехать на Олимпиаду.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.
«Я бы не стала судить строго ребят. Они отдали свою жизнь на эти достижения, трудились, работали. Это их выбор, а дальше посмотрим. Не факт, что они поедут [на Олимпиаду] и не выйдут с российским флагом в итоге», – цитирует Мизулину «Спорт-Экспресс».
Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?
Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России
Ожидаемо.