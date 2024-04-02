Екатерина Александрова: «Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года»

15-я ракетка мира Екатерина Александрова хочет сыграть на Олимпиаде в Париже.

– Хотите ли поехать на Олимпиаду в Париж? И мотивирует ли возможная поездка туда стремление сейчас выигрывать максимум на турнирах, чтобы к 10 июня попасть в российский топ-4?

– Конечно, было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично. Если нет – что поделать, сосредоточусь на других соревнованиях, – сказала Александрова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отбор на Олимпиаду пройдет по рейтингу от 10 июня 2024 года, и от каждой страны в одиночные сетки может попасть максимум четыре игрока. Но для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.