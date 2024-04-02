Екатерина Александрова: «Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года»

Теги WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Екатерина Александрова Теннис

15-я ракетка мира Екатерина Александрова хочет сыграть на Олимпиаде в Париже.

– Хотите ли поехать на Олимпиаду в Париж? И мотивирует ли возможная поездка туда стремление сейчас выигрывать максимум на турнирах, чтобы к 10 июня попасть в российский топ-4?

– Конечно, было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично. Если нет – что поделать, сосредоточусь на других соревнованиях, – сказала Александрова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отбор на Олимпиаду пройдет по рейтингу от 10 июня 2024 года, и от каждой страны в одиночные сетки может попасть максимум четыре игрока. Но для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.

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7 комментариев
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похоже, что чиновникам очень сложно объяснить простое желание спортсменов учааствовпть на Олимпиаде, наверно перед чиновниками стоят другие задачи ))
Да еще на олимпиаде, где нет призовых.
И меркантильным вопросом не объяснишь желание теннисисток, вот задача чинушам, придумать, как испачкать их )
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Что то сегодня российские теннисистки одновременно заговорили о желании участвовать в Олимпиаде в Париже.
Александрова - номер 2 в России и номер 15 в рейтинге WTA - должна отобраться.
Удачи !
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что то сегодня российские теннисистки одновременно заговорили о желании участвовать в Олимпиаде в Париже. Александрова - номер 2 в России и номер 15 в рейтинге WTA - должна отобраться. Удачи !
"Что-то" сегодня Спорт-Экспресс решил опубликовать два больших, но похожих интервью, с Дарьей и с Екатериной. Вот и "всё" совпадение.
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+5
похоже, что чиновникам очень сложно объяснить простое желание спортсменов учааствовпть на Олимпиаде, наверно перед чиновниками стоят другие задачи ))
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Ответ encaro_one
"Что-то" сегодня Спорт-Экспресс решил опубликовать два больших, но похожих интервью, с Дарьей и с Екатериной. Вот и "всё" совпадение.
Пропустил, факт.
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Ответ encaro_one
Да еще на олимпиаде, где нет призовых. И меркантильным вопросом не объяснишь желание теннисисток, вот задача чинушам, придумать, как испачкать их )
Этот аргумент (про немеркантильность, мол не ради денег поехали) они будут с радостью использовать, чтобы примазаться, если будут медали
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Ответ encaro_one
Да еще на олимпиаде, где нет призовых. И меркантильным вопросом не объяснишь желание теннисисток, вот задача чинушам, придумать, как испачкать их )
Придумают, к сожалению, у них там большой штат помощников и подлизал.
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