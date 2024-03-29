Андрей Рублев: «Если все останется как есть, то я сыграю на Олимпиаде»

Андрей Рублев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже.

– 8 марта было официально объявлено, что российских теннисистов допустят до Олимпиады в Париже. Вы, уже будучи олимпийским чемпионом в миксте, хотите туда поехать?

– Да. Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане – то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

– Не было каких-то звонков, давления, что не стоит ехать без флага и гимна?

– В моем случае пока ничего такого не было, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Российских теннисистов все-таки пустят на Олимпиаду. Но нужно обойти правила