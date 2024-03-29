Андрей Рублев: «Если все останется как есть, то я сыграю на Олимпиаде»

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже.

– 8 марта было официально объявлено, что российских теннисистов допустят до Олимпиады в Париже. Вы, уже будучи олимпийским чемпионом в миксте, хотите туда поехать?

– Да. Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане – то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

– Не было каких-то звонков, давления, что не стоит ехать без флага и гимна?

– В моем случае пока ничего такого не было, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Российских теннисистов все-таки пустят на Олимпиаду. Но нужно обойти правила

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19 комментариев
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Где-то, у госпожи Винер, упал на пол бутерброд с чёрной икрой.
+42
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+34
Ответ maks44
Бабки из отряда Путина (Винер, Тарасова, Вяльбе) в ярости.
Тарасова миллион раз сказала, что за поездку
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-1
+13
Ответ maks44
Бабки из отряда Путина (Винер, Тарасова, Вяльбе) в ярости.
Тарасова по-разному высказывается, но ставить её на одну ступень с Винер и Вяльбе нельзя. Она всегда говорит, что надо ехать.
+16
-3
+13
Бабки из отряда Путина (Винер, Тарасова, Вяльбе) в ярости.
+20
-11
+9
Удачи и успеха Золотому!
+11
-2
+9
Ответ shickana
Где-то, у госпожи Винер, упал на пол бутерброд с чёрной икрой.
скорее, поперхнулась.. а может даже и подавилась)
+7
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+5
Ответ checker
скорее, поперхнулась.. а может даже и подавилась)
Думаешь, из ее рук ничего не выскользнет?
+5
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Удачи, Андрей.
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Ответ shickana
Думаешь, из ее рук ничего не выскользнет?
у этой дамы к рукам прилипает и ничего не выскальзывает..)
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+2
Ответ maks44
Бабки из отряда Путина (Винер, Тарасова, Вяльбе) в ярости.
Завидуют богатым, свободным и молодым.
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Ответ Sincere
Интересно, а нафиг ему это надо)
Чтобы было.
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Ответ Guillermo
Только ловить там нечего
Как нечего? А как же медаль?
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Ответ Листок яблони
Как нечего? А как же медаль?
Итак, перечень теннисистов, точащих зубы к Олимпиаде: Джокович, Алькарас, Надаль. Сумасшедший уровень показывает Синнер. И это не считая Зверева, Рууда, Руне и всяческих глиняных червей. Напоминаю, что матчи будут проходить на кортах Ролан Гаррос. И какие там успехи у наших?
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Ответ Guillermo
Итак, перечень теннисистов, точащих зубы к Олимпиаде: Джокович, Алькарас, Надаль. Сумасшедший уровень показывает Синнер. И это не считая Зверева, Рууда, Руне и всяческих глиняных червей. Напоминаю, что матчи будут проходить на кортах Ролан Гаррос. И какие там успехи у наших?
Олимпиада есть Олимпиада, там фавориты могут и проиграть.
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Ответ Шамиль Абушаев
Он и сейчас Никто и поедет как Никто, что такого?
Никто - это ты, а он - известный теннисист. Медведев и Касаткина, вроде, тоже собираются туда. Они финансово независимы и поэтому минимально зависят от благорасположения чинуш
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