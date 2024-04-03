Энди Роддик: «Алькарас – почти полная комбинация Большой тройки. Но он все еще ищет свой путь»

Энди Роддик сравнил стиль игры Карлоса Алькараса со стилем игры Большой тройки.

«В нашем поколении все смотрели на Федерера, который всегда умело пользовался ракеткой. Надаль чаще прибегал к помощи грубой физической силы, а Джокович всегда походил на борца, который берет тебя в захват, из которого не выбраться. В игре Роджера была грация, и иногда он совершал такие удары, которые были похожи на компьютерную игру.

Теперь Алькарас представляет собой почти полную комбинацию этих игроков. Но он все еще ищет свой путь. Думаю, Карлос обретет лучшую версию себя, когда включит в свою игру чуть больше Новака, сделает ее скучнее и менее зрелищной.

Когда мы виделись с Андре Агасси в Вегасе, он говорил как раз примерно это: Алькарас играет настолько зрелищно, что для него следующий способ добиться успеха – это стать чуть скучнее на корте, брать соперников в захват, а не постоянно наносить апперкоты».

Алькарас – возможно, величайший 20-летний в истории. А кто из легенд сколько выиграл в его годы?