Энди Роддик: «Алькарас – почти полная комбинация Большой тройки. Но он все еще ищет свой путь»

Теги Энди Роддик ATP Карлос Алькарас Теннис

Энди Роддик сравнил стиль игры Карлоса Алькараса со стилем игры Большой тройки.

«В нашем поколении все смотрели на Федерера, который всегда умело пользовался ракеткой. Надаль чаще прибегал к помощи грубой физической силы, а Джокович всегда походил на борца, который берет тебя в захват, из которого не выбраться. В игре Роджера была грация, и иногда он совершал такие удары, которые были похожи на компьютерную игру.

Теперь Алькарас представляет собой почти полную комбинацию этих игроков. Но он все еще ищет свой путь. Думаю, Карлос обретет лучшую версию себя, когда включит в свою игру чуть больше Новака, сделает ее скучнее и менее зрелищной.

Когда мы виделись с Андре Агасси в Вегасе, он говорил как раз примерно это: Алькарас играет настолько зрелищно, что для него следующий способ добиться успеха – это стать чуть скучнее на корте, брать соперников в захват, а не постоянно наносить апперкоты».

Алькарас – возможно, величайший 20-летний в истории. А кто из легенд сколько выиграл в его годы?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роддик, игра Джоковича скучная и менее зрелищная? Но как не возьмешь какой-нибудь год, то в тройке лучших матчей за сезон обязательно будет матч с участием Новака.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий