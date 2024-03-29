Григор Димитров: «Я всегда называл Алькараса фейерверком»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Карлос Алькарас Теннис

Григор Димитров прокомментировал победу на Карлосом Алькарасом в Майами.

Четвертьфинал закончился со счетом 6:2, 6:4.

– Вы хорошо двигаетесь, подаете, принимаете. Вы все хорошо делаете. Только что Карлос сказал, что вы играли на десять из десяти. Чувствуете ли вы то же самое? 

– Конечно, после такой победы всегда можно сказать подобное. Я всегда называл Алькараса фейерверком – он удивительный, я обожаю смотреть за его игрой, тренироваться с ним, играть против него.

Я старше его на 12 лет, так что очень весело бросать себе такой вызов. Для меня это отличная возможность.

В игре против него нельзя давать ему по полной атаковать мяч. Все это видели, когда во втором сете я вел с брейком, а он отыгрался. Он исполнил четыре удара справа подряд. Я вообще ничего не мог сделать.

Разозлился ли я? Я мог, но не видел причины сдаваться. Я должен был быть терпеливым.

Я понимал, что происходит и почему. Знал, что если будет еще одна возможность, то я ей воспользуюсь. 

В последнем гейме так и случилось. Я не упустил. Я продолжал верить в свою игру и реализовал задуманное.

– Интересно, что вы упомянули, что на 12 лет старше Алькараса, потому что он сам только что сказал, что вы заставили его ощутить себя 13-летним.

– Отличный комментарий (смеется).

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13 комментариев
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Получается Григору 25? Я правильно но посчитал?
+8
-1
+7
Ответ sined2000
Получается Григору 25? Я правильно но посчитал?
Да, все верно
+3
0
+3
посмотрел в записи, Гриня тактически переиграл карася, несмотря на писклявые подсказки ферера почти перед каждым розыгрышем
+3
-1
+2
Ответ Доминик
Удивительно, как люди, которые не следят за теннисом, уверенно пишут всякую чушь. Даня обыгрывал Карася не один раз. В последний раз в полуфинале ЮСО.
Вместо того чтобы признать свою ошибку, пенсионер 0545 трусливо стер свой комментарий. Но у нас все ходы записаны. Вот его потертый коммент: "Удивительно Медведев, ни как не может обыграть Алькараса, а «дедок» его на изи разнёс и не заметил, во дела. Спасибо Димитров, опустил с небес звезду)))"
+4
-2
+2
Притушил ты этот фейерверк.
+3
-2
+1
"Я всегда называл Алькараса фейерверком"
А мог бы канделябром :))))
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ costa0545
Комментарий удален пользователем
Удивительно, как люди, которые не следят за теннисом, уверенно пишут всякую чушь. Даня обыгрывал Карася не один раз. В последний раз в полуфинале ЮСО.
+2
-2
0
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