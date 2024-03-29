Григор Димитров: «Я всегда называл Алькараса фейерверком»

Григор Димитров прокомментировал победу на Карлосом Алькарасом в Майами.

Четвертьфинал закончился со счетом 6:2, 6:4.

– Вы хорошо двигаетесь, подаете, принимаете. Вы все хорошо делаете. Только что Карлос сказал, что вы играли на десять из десяти. Чувствуете ли вы то же самое?

– Конечно, после такой победы всегда можно сказать подобное. Я всегда называл Алькараса фейерверком – он удивительный, я обожаю смотреть за его игрой, тренироваться с ним, играть против него.

Я старше его на 12 лет, так что очень весело бросать себе такой вызов. Для меня это отличная возможность.

В игре против него нельзя давать ему по полной атаковать мяч. Все это видели, когда во втором сете я вел с брейком, а он отыгрался. Он исполнил четыре удара справа подряд. Я вообще ничего не мог сделать.

Разозлился ли я? Я мог, но не видел причины сдаваться. Я должен был быть терпеливым.

Я понимал, что происходит и почему. Знал, что если будет еще одна возможность, то я ей воспользуюсь.

В последнем гейме так и случилось. Я не упустил. Я продолжал верить в свою игру и реализовал задуманное.

– Интересно, что вы упомянули, что на 12 лет старше Алькараса, потому что он сам только что сказал, что вы заставили его ощутить себя 13-летним.

– Отличный комментарий (смеется).