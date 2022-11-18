Энди Роддик: «Каким же подарком теннису стал Алькарас. Но будет трудно найти человека, который не считает Джоковича лучшим игроком мира»
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал то, что Карлос Алькарас закончил сезон первой ракеткой мира.
«Какой же Алькарас талантливый. Парень взлетел просто мгновенно. С первого взгляда было видно, что он будет выигрывать «Шлемы». Но так быстро стать №1 – это другая история.
При этом я все равно считаю, что будет трудно найти человека, который не считает Новака Джоковича лучшим игроком мира. Но Алькарас заслуживает первую строчку, в этом году он был невероятен.
Надеюсь, он вернется здоровым и готовым, и мы увидим, как он борется с Рафой, Новаком и ребятами, которые так долго пытались занять эту территорию.
Каким же подарком теннису стал Алькарас».
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