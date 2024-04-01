Медведев проводит 200-ю неделю в топ-5

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев проводит 200-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP.

Россиянин впервые попал в пятерку лучших в августе 2019-го и провел там 38 недель.

Он также был в топ-5 107 недель подряд в период с ноября 2020 года по ноябрь 2022-го. Тогда же Медведев 16 недель занимал первую строчку рейтинга.

С марта 2023-го по настоящее время он не опускался ниже 5-го места. Сейчас россиянин – четвертая ракетка мира.

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12 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Ты дурак? В 2010 ему было 14 лет
+20
-4
+16
Спортс скромно умолчал о том, что из действующих теннисистов больше недель в топ 5 провели только трое: Рафаэль Надаль (837 недель), Новак Джокович (787) и Энди Маррей (429)
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+11
С одной стороны вроде и дохрена и выиграл за это время не мало. А с другой, чем дальше тем сильнее кажется, что и упустил за это время не меньше, причем на ровном месте. Но виноват сам - надо было раньше просыпаться. Очевидно уже, что главный талант своего поколения. Но первую половину карьеры провёл в тени Зверевых и Цып, а во второй, не вырвав, всё, на что давали шансы Джокович с Надалем, дождался восхождения Карася с Синером. Наверное и их в ближайшие года 3 будет обыгрывать регулярно, но чтобы обоих и на одном мэйджоре, это скорее исключением будет, чем правилом. Я бы на месте Медведева задумался уже о том чтобы концентрироваться чисто на июле-августе да АО и вяло трепыхаться в течение остального сезона. Первой ракеткой был, 1 по итогам года уже скорее всего станет вряд ли, пора о вечном задуматься.
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👏👏👏
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"С" - Стабильность
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Даже без учёта возраста, почему нет? Большая тройка, Маррей, пятое место свободно.

Сопливых Вавринок, Районичей, Чиличей и подобных обыграть ему раз плюнуть. И Давыденко вполне по силам...
+1
-1
0
Ответ armmaster
Даже без учёта возраста, почему нет? Большая тройка, Маррей, пятое место свободно. Сопливых Вавринок, Районичей, Чиличей и подобных обыграть ему раз плюнуть. И Давыденко вполне по силам...
Вавринка, Тсонга, Раонич, Нишикори, Дель Потро, Бердых, Феррер, Чилич. Не было бы Медведева в топ-5 среди этих ребят.
+1
-1
0
Ответ Alex Torin
С одной стороны вроде и дохрена и выиграл за это время не мало. А с другой, чем дальше тем сильнее кажется, что и упустил за это время не меньше, причем на ровном месте. Но виноват сам - надо было раньше просыпаться. Очевидно уже, что главный талант своего поколения. Но первую половину карьеры провёл в тени Зверевых и Цып, а во второй, не вырвав, всё, на что давали шансы Джокович с Надалем, дождался восхождения Карася с Синером. Наверное и их в ближайшие года 3 будет обыгрывать регулярно, но чтобы обоих и на одном мэйджоре, это скорее исключением будет, чем правилом. Я бы на месте Медведева задумался уже о том чтобы концентрироваться чисто на июле-августе да АО и вяло трепыхаться в течение остального сезона. Первой ракеткой был, 1 по итогам года уже скорее всего станет вряд ли, пора о вечном задуматься.
Ну, Звереву тоже просили большое будущее, очень. Так что логично, что в свои 20 Саша был сильнее Дани: раньше раскрылся.

А потом по факту от Надаля и Новака было всего два шанса, ну, Медведев тоже не железный.
Поживем, увидим, как будет дальше
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