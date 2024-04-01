Даниил Медведев проводит 200-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP.

Россиянин впервые попал в пятерку лучших в августе 2019-го и провел там 38 недель.

Он также был в топ-5 107 недель подряд в период с ноября 2020 года по ноябрь 2022-го. Тогда же Медведев 16 недель занимал первую строчку рейтинга.

С марта 2023-го по настоящее время он не опускался ниже 5-го места. Сейчас россиянин – четвертая ракетка мира.