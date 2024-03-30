Медведев о 10 месяцах без титулов: «Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то смог бы завоевать несколько. Но я стараюсь играть на лучших турнирах мира»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассчитывает прервать серию проигранных финалов.

– В последние месяцы вы показывали отличные результаты, но последний титул был в Риме [в мае 2023-го]. Вас это беспокоит?

– Как сказать, я стараюсь играть лучшие турниры мира. Мне кажется, если посмотреть, то я проигрываю сильным соперникам.

Я вышел в несколько финалов и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. Конечно, я хотел бы победить и, скажем так, быть лучше их. Но мне не удалось этого сделать, и я должен работать над психологией или теннисом.

Например, на грунте я буду играть в Монте-Карло, Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос». Возможно, там будет сложно выиграть титул. Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то, наверное, смог бы завоевать несколько. Нельзя быть слишком уверенным в себе, но я наверняка смог бы. Но я стараюсь играть на лучших турнирах в мире.

В Дубае была хорошая возможность, но Эмбер здорово играл, и у меня не получилось. Надеюсь, я выиграю титулы в этом году.

15 комментариев
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Ну убивать Даню глупость и бред. У человека в начале сезона 4 турнира, из которых 2 финала (один на шлеме почти победный) и 2 полуфинаала - топ результат.

Вчера, в первую очередь, сам Даня сыграл ужасно. Давно не видел такой игры, чтобы у него не получалось вообще ничего. Очень быстро развалился после первых трех геймов, хотя в них все было неплохо. 15:30 в первом гейме на подаче Янника, 15:40 в третьем - не реализовал и расстроился. Видимо, нервная система не выдержала после такого начала года. Даже Янник сказал, что не он сам доминировал, а Даня был плох. Этот матч несет меньше всего информации в их очном противостоянии.

Даня сейчас в поиске. В поиске новой версии самого себя, которая позволит стабильно обыгрывать ЯНника и Карлоса. Но он придумает. Придумал, что сделать с Карлосом в НЙ, придумает и тут. Ну и подачу нужно вернуть. Очень обидно, что она пропала после грыжи ровно в тот моменттц, когда он стал гораздо более сильным и разнообразным игроком.

Но вообще, конечно, как же их карьеры по своей сути и пути похожи с Марреем. Думаю, что и количество Шлемов будет одинаковым - у каждого по три.Понятно, что Даня и близко не будет стоять по оклчиеству Шлемов с Янником и Карлосом, но свои 2-3 выиграет
+36
-8
+28
Каспер Рууд категорически не согласен))
+21
-4
+17
Где-то поперхнулся один Каспер Рууд)
+20
-5
+15
Ответ Small cat
Ну убивать Даню глупость и бред. У человека в начале сезона 4 турнира, из которых 2 финала (один на шлеме почти победный) и 2 полуфинаала - топ результат. Вчера, в первую очередь, сам Даня сыграл ужасно. Давно не видел такой игры, чтобы у него не получалось вообще ничего. Очень быстро развалился после первых трех геймов, хотя в них все было неплохо. 15:30 в первом гейме на подаче Янника, 15:40 в третьем - не реализовал и расстроился. Видимо, нервная система не выдержала после такого начала года. Даже Янник сказал, что не он сам доминировал, а Даня был плох. Этот матч несет меньше всего информации в их очном противостоянии. Даня сейчас в поиске. В поиске новой версии самого себя, которая позволит стабильно обыгрывать ЯНника и Карлоса. Но он придумает. Придумал, что сделать с Карлосом в НЙ, придумает и тут. Ну и подачу нужно вернуть. Очень обидно, что она пропала после грыжи ровно в тот моменттц, когда он стал гораздо более сильным и разнообразным игроком. Но вообще, конечно, как же их карьеры по своей сути и пути похожи с Марреем. Думаю, что и количество Шлемов будет одинаковым - у каждого по три.Понятно, что Даня и близко не будет стоять по оклчиеству Шлемов с Янником и Карлосом, но свои 2-3 выиграет
Все по делу. Только что все рисуют Синнеру и Алькарасу по 10-20 шлемов?) Да, они сейчас самые сильные среди двадцатилетних. Но Карлос проваливается на большие отрезки, а Синнер вообще только первый пик словил, что дальше будет - неизвестно. Уже после грунта и травы может не вернуться на этот же уровень на харде. Пара необязательных поражений и конец бусту уверенности. Да и к тому же в теннис ежегодно заезжают новые, молодые и дерзкие.
+18
-3
+15
Ответ Сергей Чугунников
Все по делу. Только что все рисуют Синнеру и Алькарасу по 10-20 шлемов?) Да, они сейчас самые сильные среди двадцатилетних. Но Карлос проваливается на большие отрезки, а Синнер вообще только первый пик словил, что дальше будет - неизвестно. Уже после грунта и травы может не вернуться на этот же уровень на харде. Пара необязательных поражений и конец бусту уверенности. Да и к тому же в теннис ежегодно заезжают новые, молодые и дерзкие.
Тоже правда. На самом деле, меня - как фаната Дани убивает тот факт, что он может закончить карьеру с одним Шлемом. Хотя заслужил он гораздо больше - минимум три и по карьере, и по тому, какими были эти финалы.

Надеюсь, что всё ещё впереди. Он явно сам очень хочет, значит справится
+9
-3
+6
Ответ Small cat
Тоже правда. На самом деле, меня - как фаната Дани убивает тот факт, что он может закончить карьеру с одним Шлемом. Хотя заслужил он гораздо больше - минимум три и по карьере, и по тому, какими были эти финалы. Надеюсь, что всё ещё впереди. Он явно сам очень хочет, значит справится
Не убивайтесь) закончит дак закончит, он и так нам подарил кучу финалов и титулов) В 19ом году никто бы не поставил, что у Дани будет больше финалов шлемов и тутклов ТБШ чем у Зверева, Циципаса, Берретини вместе взятых.
+7
-1
+6
Ответ Йенс Мустерманн
Так не надо было сниматься с Дохи и отдаваться Маннарино в Хертогенбосхе.
Ну, на момент встречи с Маннарино у Медведева было 5 титулов в 2023 и 2 с конца 2022. Т.е. 7 титулов в рейтинге 52 недель)) Не думаю, что его тогда сильно интересовал турнир атп-250. Зато потом последовал полуфинал на Уиме))
+6
-1
+5
Ответ Сергей Чугунников
Не убивайтесь) закончит дак закончит, он и так нам подарил кучу финалов и титулов) В 19ом году никто бы не поставил, что у Дани будет больше финалов шлемов и тутклов ТБШ чем у Зверева, Циципаса, Берретини вместе взятых.
Не спорю) Но хочется большего. Просто ладно бы был не способен, но способен же)
+3
-2
+1
Ответ Антон Тимофеев
Ну, на момент встречи с Маннарино у Медведева было 5 титулов в 2023 и 2 с конца 2022. Т.е. 7 титулов в рейтинге 52 недель)) Не думаю, что его тогда сильно интересовал турнир атп-250. Зато потом последовал полуфинал на Уиме))
Ну значит как-только отметит год без титулов в мае, тут же поедет на грунтовые водокачки бороться с Рудиком )
+9
-9
0
Ответ Йенс Мустерманн
Ну значит как-только отметит год без титулов в мае, тут же поедет на грунтовые водокачки бороться с Рудиком )
Зависит от рейтинга. Когда в феврале 2023 Даниил вывалился из топ-10 он тут же поехал на связку Роттердам-Доха-Дубай.
Пока осьминог в топ-8, топ-10 он вряд ли будет бегать по водокачкам.
А вот если наш с тобой любимый игрок поймет, что на больших турнирах ловить пока(или уже) нечего, то будет фармить мелочевку. Кафельников натаскал 23 таких титулов из 26 и ничего, вполне доволен)) Давыденко 17 из 21. Сафин разве что исключение: 7 больших титулов и 8 турниров категории 250-500...
+1
-1
0
Ответ Small cat
Тоже правда. На самом деле, меня - как фаната Дани убивает тот факт, что он может закончить карьеру с одним Шлемом. Хотя заслужил он гораздо больше - минимум три и по карьере, и по тому, какими были эти финалы. Надеюсь, что всё ещё впереди. Он явно сам очень хочет, значит справится
Вот сколько выиграет - столько и заслужил. На самом деле, тут радоваться надо, что у Дани есть хоть один Шлем.
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