Медведев о 10 месяцах без титулов: «Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то смог бы завоевать несколько. Но я стараюсь играть на лучших турнирах мира»
Даниил Медведев рассчитывает прервать серию проигранных финалов.
– В последние месяцы вы показывали отличные результаты, но последний титул был в Риме [в мае 2023-го]. Вас это беспокоит?
– Как сказать, я стараюсь играть лучшие турниры мира. Мне кажется, если посмотреть, то я проигрываю сильным соперникам.
Я вышел в несколько финалов и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. Конечно, я хотел бы победить и, скажем так, быть лучше их. Но мне не удалось этого сделать, и я должен работать над психологией или теннисом.
Например, на грунте я буду играть в Монте-Карло, Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос». Возможно, там будет сложно выиграть титул. Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то, наверное, смог бы завоевать несколько. Нельзя быть слишком уверенным в себе, но я наверняка смог бы. Но я стараюсь играть на лучших турнирах в мире.
В Дубае была хорошая возможность, но Эмбер здорово играл, и у меня не получилось. Надеюсь, я выиграю титулы в этом году.
Вчера, в первую очередь, сам Даня сыграл ужасно. Давно не видел такой игры, чтобы у него не получалось вообще ничего. Очень быстро развалился после первых трех геймов, хотя в них все было неплохо. 15:30 в первом гейме на подаче Янника, 15:40 в третьем - не реализовал и расстроился. Видимо, нервная система не выдержала после такого начала года. Даже Янник сказал, что не он сам доминировал, а Даня был плох. Этот матч несет меньше всего информации в их очном противостоянии.
Даня сейчас в поиске. В поиске новой версии самого себя, которая позволит стабильно обыгрывать ЯНника и Карлоса. Но он придумает. Придумал, что сделать с Карлосом в НЙ, придумает и тут. Ну и подачу нужно вернуть. Очень обидно, что она пропала после грыжи ровно в тот моменттц, когда он стал гораздо более сильным и разнообразным игроком.
Но вообще, конечно, как же их карьеры по своей сути и пути похожи с Марреем. Думаю, что и количество Шлемов будет одинаковым - у каждого по три.Понятно, что Даня и близко не будет стоять по оклчиеству Шлемов с Янником и Карлосом, но свои 2-3 выиграет
Надеюсь, что всё ещё впереди. Он явно сам очень хочет, значит справится
Пока осьминог в топ-8, топ-10 он вряд ли будет бегать по водокачкам.
А вот если наш с тобой любимый игрок поймет, что на больших турнирах ловить пока(или уже) нечего, то будет фармить мелочевку. Кафельников натаскал 23 таких титулов из 26 и ничего, вполне доволен)) Давыденко 17 из 21. Сафин разве что исключение: 7 больших титулов и 8 турниров категории 250-500...