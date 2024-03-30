Медведев о 10 месяцах без титулов: «Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то смог бы завоевать несколько. Но я стараюсь играть на лучших турнирах мира»

Даниил Медведев рассчитывает прервать серию проигранных финалов.

– В последние месяцы вы показывали отличные результаты, но последний титул был в Риме [в мае 2023-го]. Вас это беспокоит?

– Как сказать, я стараюсь играть лучшие турниры мира. Мне кажется, если посмотреть, то я проигрываю сильным соперникам.

Я вышел в несколько финалов и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. Конечно, я хотел бы победить и, скажем так, быть лучше их. Но мне не удалось этого сделать, и я должен работать над психологией или теннисом.

Например, на грунте я буду играть в Монте-Карло, Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос». Возможно, там будет сложно выиграть титул. Если бы я играл 10 турниров ATP 250 в год, то, наверное, смог бы завоевать несколько. Нельзя быть слишком уверенным в себе, но я наверняка смог бы. Но я стараюсь играть на лучших турнирах в мире.

В Дубае была хорошая возможность, но Эмбер здорово играл, и у меня не получилось. Надеюсь, я выиграю титулы в этом году.